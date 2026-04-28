कोटा में वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण, 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की तैयारी

राजस्थान के कोटा मंडल में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया, जो अत्याधुनिक अल्सटॉम तकनीक और स्वदेशी आरसीएफ निर्माण के मेल से बनी है। यह ट्रेन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने वाली है।

कोटा: भारतीय रेलवे ने राजस्थान के कोटा मंडल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे के इतिहास में पहली बार, अत्याधुनिक अल्सटॉम तकनीक और स्वदेशी आरसीएफ निर्माण के मेल से बनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। नागदा-कोटा-शामगढ़ रेलखंड पर जब यह 16 कोच वाली ट्रेन अपनी पूरी चमक के साथ पटरियों पर उतरी, तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह ट्रेन केवल रफ्तार में ही नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर भी 'स्मार्ट' है। इसमें अल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड की ओर से विकसित अत्याधुनिक प्रणोदन और ट्रेन कंट्रोल प्रणाली लगाई गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इसका कंट्रोल सिस्टम इतना हाई-टेक है कि यह रफ्तार और सुरक्षा के बीच एक सटीक संतुलन बनाए रखता है। परीक्षण के पहले चरण में, आरडीएसओ लखनऊ की निगरानी में हुए इस ट्रायल में ट्रेन की बारीकियों को परखा गया। शुरुआती ट्रायल में इसे 60 से 115 किमी प्रति घंटे की गति पर चलाया गया। ट्रेन के अत्याधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम की जांच की गई, जो आपातकालीन स्थिति में भी यात्रियों को झटके महसूस नहीं होने देता। ट्रेन के कंट्रोल यूनिट और इंजन के बीच के संचार को परखा गया, जो पूरी तरह सफल रहा। रेलवे ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में इसी रेलखंड पर इस 'सुपर रेक' का हाई-स्पीड ट्रायल होगा। इस दौरान ट्रेन को 180 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार तक ले जाया जाएगा। इस ऐतिहासिक मिशन को सफल बनाने में मुख्य लोको निरीक्षक वाई.

के. शर्मा, लोको पायलट विपिन कुमार सिंह और तकनीकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोटा मंडल का यह परीक्षण भारतीय रेल के आधुनिक और सुपर-फास्ट भविष्य की एक पुख्ता तस्वीर पेश करता है। यह ट्रेन भारत की रेल यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है और यह एक बड़ी उपलब्धि है





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