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कोमाय गांव: बुनियादी सुविधाओं से वंचित, विकास की राह तकते ग्रामीण

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कोमाय गांव: बुनियादी सुविधाओं से वंचित, विकास की राह तकते ग्रामीण
कोमायसरायकेला-खरसावांकुचाई
📆27-04-2026 22:32:00
📰Dainik Jagran
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सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड का कोमाय गांव सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों को आज भी झरने के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है और गंभीर मरीजों को खटिया पर ढोकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। संचार व्यवस्था भी बाधित है।

संवाद सूत्र, खरसावां। सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के अंतिम सीमा पर घने पहाड़ व जंगलों के बीच बसा कोमाय गांव आज भी विकास की बाट जोह रहा है। प्रखंड मुख्यालय कुचाई से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव के पांच टोला – लोटाबुरु, बांदुबेड़ा, बुरुहातु, रेलोंग, बड़ागाड़ा और कुरकुली – के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़क , पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं यहां के लोगों के लिए एक सपना बनी हुई हैं। सबसे गंभीर समस्या पेयजल की है। गांव के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पहाड़ी के नीचे स्थित बरसाती झरनों के पास बने ‘चुंआ’ पर निर्भर हैं। यह पानी बरसात के मौसम में मिट्टी से दूषित हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को दूर-दूर से स्वच्छ पानी लाने की मजबूरी होती है। सड़क की कमी के कारण गांव में चापाकल भी नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि भारी मशीनें यहां तक नहीं पहुंच पातीं। लोग आज भी जंगल के बीच कच्ची पगडंडियों पर चलकर अपने घरों तक पहुंचते हैं। कोमाय तक तो एक पक्की सड़क है, लेकिन इसके आसपास के टोला तक पहुंचने के लिए अभी भी कच्ची सड़क ों पर निर्भर रहना पड़ता है। घने जंगल और पहाड़ी इलाका इस क्षेत्र को दुर्गम बना देते हैं। इस कारण एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, और गंभीर मरीजों को खटिया पर ढोकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, जहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को गंभीर रूप से बाधित करती है। संचार व्यवस्था भी इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है। बांदुबेड़ा, बुरुहातु, रेलोंग, बड़ागाड़ा और कुरकुली टोला में नेटवर्क की कमी के कारण ग्रामीण बाहरी दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं। करीब दो साल पहले यहां एक मोबाइल टावर लगाया गया था, लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हो पाया है। इससे बच्चों की शिक्षा और सूचना के आदान-प्रदान में बाधा आ रही है। रोलाहातु पंचायत के मुखिया सतरी सांगा का कहना है कि इस क्षेत्र में सड़क और पानी की समस्या सबसे प्रमुख है। उनका मानना है कि सड़क निर्माण से पानी और अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ग्राम प्रधान भोंज सांगा ने भी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है। ग्रामीण चरण मुंडा ने बताया कि कोमाय में एक भी जल मीनार नहीं है, जिससे गर्मी और बरसात के मौसम में पानी की भारी समस्या होती है। उन्होंने घरेलू जलापूर्ति के लिए जल मीनार बनाने की मांग की है। जोसेफ पुरती जैसे अन्य ग्रामीणों ने भी स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है। यह गांव विकास की प्रतीक्षा में है, और ग्रामीणों को उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनेगी और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। इस क्षेत्र में विकास कार्य तत्काल शुरू होने चाहिए ताकि ग्रामीणों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके.

संवाद सूत्र, खरसावां। सरायकेला-खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के अंतिम सीमा पर घने पहाड़ व जंगलों के बीच बसा कोमाय गांव आज भी विकास की बाट जोह रहा है। प्रखंड मुख्यालय कुचाई से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव के पांच टोला – लोटाबुरु, बांदुबेड़ा, बुरुहातु, रेलोंग, बड़ागाड़ा और कुरकुली – के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं यहां के लोगों के लिए एक सपना बनी हुई हैं। सबसे गंभीर समस्या पेयजल की है। गांव के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पहाड़ी के नीचे स्थित बरसाती झरनों के पास बने ‘चुंआ’ पर निर्भर हैं। यह पानी बरसात के मौसम में मिट्टी से दूषित हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को दूर-दूर से स्वच्छ पानी लाने की मजबूरी होती है। सड़क की कमी के कारण गांव में चापाकल भी नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि भारी मशीनें यहां तक नहीं पहुंच पातीं। लोग आज भी जंगल के बीच कच्ची पगडंडियों पर चलकर अपने घरों तक पहुंचते हैं। कोमाय तक तो एक पक्की सड़क है, लेकिन इसके आसपास के टोला तक पहुंचने के लिए अभी भी कच्ची सड़कों पर निर्भर रहना पड़ता है। घने जंगल और पहाड़ी इलाका इस क्षेत्र को दुर्गम बना देते हैं। इस कारण एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, और गंभीर मरीजों को खटिया पर ढोकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, जहां से उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। यह स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को गंभीर रूप से बाधित करती है। संचार व्यवस्था भी इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है। बांदुबेड़ा, बुरुहातु, रेलोंग, बड़ागाड़ा और कुरकुली टोला में नेटवर्क की कमी के कारण ग्रामीण बाहरी दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं। करीब दो साल पहले यहां एक मोबाइल टावर लगाया गया था, लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हो पाया है। इससे बच्चों की शिक्षा और सूचना के आदान-प्रदान में बाधा आ रही है। रोलाहातु पंचायत के मुखिया सतरी सांगा का कहना है कि इस क्षेत्र में सड़क और पानी की समस्या सबसे प्रमुख है। उनका मानना है कि सड़क निर्माण से पानी और अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ग्राम प्रधान भोंज सांगा ने भी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है। ग्रामीण चरण मुंडा ने बताया कि कोमाय में एक भी जल मीनार नहीं है, जिससे गर्मी और बरसात के मौसम में पानी की भारी समस्या होती है। उन्होंने घरेलू जलापूर्ति के लिए जल मीनार बनाने की मांग की है। जोसेफ पुरती जैसे अन्य ग्रामीणों ने भी स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है। यह गांव विकास की प्रतीक्षा में है, और ग्रामीणों को उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनेगी और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। इस क्षेत्र में विकास कार्य तत्काल शुरू होने चाहिए ताकि ग्रामीणों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके

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कोमाय सरायकेला-खरसावां कुचाई ग्रामीण विकास पेयजल सड़क स्वास्थ्य संचार झारखंड

 

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