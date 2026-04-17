कोयंबटूर में दर्दनाक सड़क हादसा: केरल के पर्यटकों से भरी वैन खाई में गिरी, 9 की मौत

तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में केरल के पर्यटकों को ले जा रही एक वैन खतरनाक मोड़ पर नियंत्रण खोकर खाई में गिर गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख जताया है।

तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में शुक्रवार को एक भयावह सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें केरल के पर्यटक ों को ले जा रही एक वैन गहरी खाई में गिर गई। इस मार्मिक हादसे में नौ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यह भयानक दुर्घटना कोयंबटूर जिले के वेलपराई पहाड़ी क्षेत्र में घटित हुई। केरल के मलप्पुरम जिले से 13 लोग एक पर्यटक वैन में सवार होकर घूमने आए थे और वापसी के दौरान यह विपत्ति आई। पुलिस अधिकारियों

के अनुसार, वैन वेलपराई-पोल्लाची पहाड़ी सड़क पर एक खतरनाक मोड़ पर अनियंत्रित हो गई। वाहन पहले सड़क के अवरोधक से टकराया और फिर खाई में जा गिरा। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना स्थल पर ही आठ लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति ने अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। दुर्घटना का विस्तृत विवरण बताते हुए, पुलिस कर्मियों ने कहा कि यह हादसा 13वें हेयरपिन मोड़ पर हुआ, जहाँ वाहन के चालक को नियंत्रण बनाए रखने में भारी कठिनाई हुई और वह संतुलन खो बैठा। अनियंत्रित वैन सीधे खाई में जा गिरी। घायलों में वैन का चालक भी शामिल है, जिसकी स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। कुल मिलाकर चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अविलंब पोल्लाची सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, मरने वालों में अधिकांश महिलाएं शामिल थीं। ऐसा भी पता चला है कि कुछ यात्री मलप्पुरम के एक स्कूल से जुड़े शिक्षक थे, जो एक शैक्षणिक दौरे पर यहां आए थे। इस दिल दहला देने वाली घटना के तत्काल बाद, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर त्वरित राहत और बचाव कार्य शुरू किया। खाई से शवों को अत्यंत सावधानी से बाहर निकाला गया और घायलों को उपचार के लिए पोल्लाची सरकारी अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया है कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वाहन का नियंत्रण किस कारण से बिगड़ा। क्या यह अत्यधिक गति थी, सड़क की स्थिति खराब थी, या कोई यांत्रिक खराबी थी, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद घटना पर अत्यंत गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृत लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखने को मिलती हैं, जहाँ सड़कें संकरी और घुमावदार होती हैं, और सुरक्षा उपायों की कमी दुर्घटनाओं को और बढ़ा देती है। स्थानीय प्रशासन से ऐसे इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और यातायात नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है। पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सड़क हादसा तमिलनाडु कोयंबटूर पर्यटक दुर्घटना

United States Latest News, United States Headlines