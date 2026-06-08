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कोर्ट ने H-1B वीजा पर ट्रंप की 1 लाख डॉलर फीस को किया रद्द

विदेशी नीति News

कोर्ट ने H-1B वीजा पर ट्रंप की 1 लाख डॉलर फीस को किया रद्द
H-1B वीजाट्रंप प्रशासनअमेरिकी अदालत
📆08-06-2026 18:26:00
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अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत H-1B वीजा के नए आवेदन पर 1 लाख डॉलर (करीब 96 लाख रुपये) का अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना बनाई गई थी। अदालत ने इस फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि सरकार के पास इतना बड़ा शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है।

भारतीय प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनियों को राहत!

कोर्ट ने H-1B वीजा पर ट्रंप की 1 लाख डॉलर फीस को किया रद्द। अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत H-1B वीजा के नए आवेदन पर 1 लाख डॉलर (करीब 96 लाख रुपये) का अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना बनाई गई थी। अदालत ने इस फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि सरकार के पास इतना बड़ा शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। मैसाचुसेट्स के बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। यह फैसला 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मुकदमे के बाद आया। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल सितंबर में इमिग्रेशन नियमों में सख्ती करते हुए H-1B वीजा के शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। यदि यह नीति लागू होती तो H-1B वीजा प्राप्त करने की लागत में भारी इजाफा हो जाता। H-1B वीजा का उपयोग अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों के स्किल्ड प्रोफेशनल्स, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने के लिए करती हैं

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H-1B वीजा ट्रंप प्रशासन अमेरिकी अदालत शुल्क गैरकानूनी

 

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