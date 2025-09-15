Head Topics

आंतर्राष्ट्रीय समाचार

कोलंबिया में FARC गुट ने पुलिस थाने पर हमला किया
कोलंबिया के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में एक निष्क्रिय क्रांतिकारी सशस्त्र बल (FARC) के गुट ने पुलिस थाने पर हमला किया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सेना ने हालात को नियंत्रण में लेने के लिए क्षेत्र में तैनाती की है।

कोलंबिया के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में एक निष्क्रिय क्रांतिकारी सशस्त्र बल ( FARC ) के गुट ने रविवार को एक पुलिस थाने पर हमला किया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। भारतीय सेना ने इस हमले के बाद हालात को नियंत्रण में लाने के लिए क्षेत्र में तैनाती की। सेना ने कहा कि यही हमला पुलिस के खिलाफ एक आपराधिक गिरोह पर की गई कार्रवाई का जवाब है। एफएआरसी के उस गुट का नेतृत्व नेस्टर ग्रेगोरियो वेरा कर रहे हैं जो 2016 के शांति समझौते को स्वीकार नहीं किया था। एफएआरसी ने दशकों तक

सरकार के खिलाफ हत्या, अपहरण और बम धमकाने जैसे हमले किए थे। वर्तमान में इन गुटों का नेतृत्व नेस्टर ग्रेगोरियो वेरा कर रहा है, जिन्हें इवान मोर्डिस्को के नाम से जाना जाता है। वह देश के सबसे वांछित अपराधियों में से एक है। हाल ही में उसकी टुकड़ियों ने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की सरकार के साथ शांति वार्ता से खुद को अलग कर लिया था।विद्रोही गुटों ने आम नागरिकों को मानव ढाल बनाकर पुलिस और सेना की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। काउका के गवर्नर ऑक्टेवियो गुजमान ने एक्स पर कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज को तत्काल फोन करके सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने और स्थानीय आबादी की रक्षा के लिए मदद मांगी। स्थानीय मीडिया ने वीडियो साझा किए हैं, जिनमें निवासी गोलीबारी से बचने के लिए छिपते नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियो में पुलिस थाने पर हुई गोलीबारी और ग्रेनेड से हमला दिखाया गया है, जिसमें फंसे पुलिसकर्मी मदद की गुहार लगा रहे थे। अगस्त के अंत में भी काउका प्रांत में पुलिस पर ऐसा ही हमला हुआ था, जिसमें कम से कम तीन पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे

