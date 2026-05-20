कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी दोनों मैच जीतने होंगे

रिपोर्ट में, वर्तमान आईपीएल 2026 प्लेऑफ में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की स्थिति और फैंस के लिए एक महत्वपूर्ण मैच का भविष्य का मार्गदर्शन दिया गया है। उनके निम्नलिखित टॉपिक्स में से अधिकतम 5 का चयन किया गया है।

KKR Qualification Scenario : कंपनी, वर्तमान में आईपीएल 2026 प्लेऑफ में अपनी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए किलकारी को कितनी आसानी से पीछा किया जा सकता है। आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए।आईपीएल 2026 प्लेऑफ में तीन टीमें प्रवेश कर चुकी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के टॉप 4 टीमों में से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की एंट्री हो चुकी है। अब सिर्फ 1 टीम का स्थान खाली है। इसके लिए पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जंग जारी है। इनमें से कोई एक टीम शीर्ष 4 में जगह बनाने में सक्षम होगी। अब यह कहा जा रहा है कि आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुँचने वाली जो टीम होगी। आइए इसके बारे में जानकारी दें।कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने हाल ही में आईपीएल 2026 में कुल 12 मैच खेले हैं। इस दौरान, 5 जीत और 6 हार के साथ उनके 11 प्वाइंट हैं। उनका एक मैच बारिश के कारण बेचा गया था, जिसके बाद एक अंक को केकेआर की टीम को मिला था। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की 2 टीम बाकी हैं। इसमें से एक मैच आज यानी 20 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसे खेलना है। वहीं दूसरा मैच उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 24 मई को खेलना है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स résoudre करने के लिए प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उसे बारिश के बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। इसके अलावा, उन्हें 15 अंक बनाने होंगे। यदि मुंबई को हराना है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम, जबकि राजस्थान रॉयल्स को अपने आखिरी मैच में अगर मुंबई इंडियंस हरा दें, और पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स हरा दें। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में क्वालिटीफाई करने के लिए चांस मिल सकते हैं। अगर पंजाब किंग्स जीत जाता है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे और वह प्लेऑफ में क्वॉलिफाई कर जाएगी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स बाहर हो जाएगी। इसके अलावा, अगर केकेआर बाकी 2 मैच में से 1 जीत लेता है तो उसके 13 अंक होंगे, जबकि दोनों मैच हार गए तो उसके 11 अंक होंगे। अगर दोनों स्थिति में, वो आईपीएल 2026 प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी।कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आज का मैच करो या मरो वाला है। आज आईपीएल 2026 के 65वें मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाना है। केकेआर के लिए इस मैच को जीतना महत्वपूर्ण होगा.

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