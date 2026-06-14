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कोलकाता में ईवीएम पर लगी रहस्यमयी आग: राजनीति और साज़िश के सवाल

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कोलकाता में ईवीएम पर लगी रहस्यमयी आग: राजनीति और साज़िश के सवाल
ईवीएमकोलकाता आगचुनावी साज़िश
📆14-06-2026 12:32:00
📰BBC News Hindi
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अलीपुर में ज़िला परिषद की इमारत में लगने वाली आग ने चार हजार से अधिक ईवीएम और वीवी‑पैट को नष्ट कर दिया, जिससे राजनीतिक बहस और साज़िश के संदेह उत्पन्न हुए। सरकार ने विशेष जांच दल गठित किया, जबकि opposition ने इसे लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ का संकेत कहा।

कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित दक्षिण 24-परगना ज़िला परिषद की दस‑मंज़िला इमारत में 10 जून की सुबह एक घातक आग लग गई, जिसके कारण चार हजार से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( ईवीएम ) और वीवी‑पैट पूरी तरह नष्ट हो गए। यह इमारत के आठवीं और नौवीं मंज़िल पर स्थित चुनाव कार्यालय में रखी मशीनें थीं, जहाँ आग का प्रारम्भिक प्रकोप लगभग साढ़े नौ बजे देखा गया। जलते धुएँ ने इमारत के सभी तल को भर दिया और कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में आतंक फैल गया, जिससे कई लोग नीचे निकलने के लिए भागे। आग‑बुजाने वाले फ़ायर ब्रिगेड ने कई घंटों की कठिनाइयों के बाद अंततः धुएँ को नियंत्रित कर लिया, परन्तु मशीनों के क्षतिग्रस्त होने की मात्रा अत्यधिक रही। इस आग पर पश्चिम बंगाल के दमकल और आपदा प्रबंधन मंत्री कौशिक चौधरी ने आश्चर्य व्यक्त किया और तुरंत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसमें पुलिस के सहायक आयुक्त सुखेंदु मुखर्जी तथा ख़ुफ़िया विभाग के कई अनुभवी{इंस्प : परिक्षण में कई सवाल उठाए। मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंज़िल पर फटी, फिर यह सातवीं से लेकर दसवीं तक फैल गई, जबकि मध्य में स्थित चौथी, पाँचवीं और छठी मंज़िल पर न्यूनतम नुकसान है। इस असामान्य प्रगति को देखते हुए उन्होंने पूछा कि क्या यह कोई व्यवस्थित योजना, यानी चुनावी साज़िश या तोड़‑फोड़ (सेबोटेज) का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मज़उंबर ने भी कहा कि साज़िश की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने घटना पर तीखा टिप्पणी किया, सवाल उठाते हुए कि क्या यह केवल एक दुर्घटना है या फिर लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करके महत्वपूर्ण साक्ष्य को नष्ट करने की सोची‑समझी कोशिश है। उन्होंने अभियोक्ता को याद दिलाते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन ईवीएम का प्रयोग दस विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था, और अब उनका रहस्यमय तरीके से नष्ट होना एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जहाँगीर खान का कार्यालय भी उसी इमारत में स्थित था, जिससे राजनीति क तनाव और बढ़ गया। कांग्रेस ने इस घटना की पूरी जांच और चुनाव आयोग से स्पष्ट उत्तर की माँग की है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि एसआईटी ने आग के कारणों, संभावित शॉर्ट‑सर्किट या कोई जानबूझ कर की गई साज़िश, तथा नुक़सान के विस्तृत आँकड़े एकत्र करने का निर्देश प्राप्त किया है। अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है, और अधिकारी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि प्राथमिक जाँच के बाद ही definitive कारण का पता चल पाएगा। इस बीच, जनता और विभिन्न राजनीति क दलों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज़ है, क्योंकि यदि यह साज़िश सिद्ध होती है तो यह चुनावी प्रक्रिया की वैधता को गंभीर रूप से चुनौती देगा.

कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित दक्षिण 24-परगना ज़िला परिषद की दस‑मंज़िला इमारत में 10 जून की सुबह एक घातक आग लग गई, जिसके कारण चार हजार से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवी‑पैट पूरी तरह नष्ट हो गए। यह इमारत के आठवीं और नौवीं मंज़िल पर स्थित चुनाव कार्यालय में रखी मशीनें थीं, जहाँ आग का प्रारम्भिक प्रकोप लगभग साढ़े नौ बजे देखा गया। जलते धुएँ ने इमारत के सभी तल को भर दिया और कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में आतंक फैल गया, जिससे कई लोग नीचे निकलने के लिए भागे। आग‑बुजाने वाले फ़ायर ब्रिगेड ने कई घंटों की कठिनाइयों के बाद अंततः धुएँ को नियंत्रित कर लिया, परन्तु मशीनों के क्षतिग्रस्त होने की मात्रा अत्यधिक रही। इस आग पर पश्चिम बंगाल के दमकल और आपदा प्रबंधन मंत्री कौशिक चौधरी ने आश्चर्य व्यक्त किया और तुरंत एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसमें पुलिस के सहायक आयुक्त सुखेंदु मुखर्जी तथा ख़ुफ़िया विभाग के कई अनुभवी{इंस्प : परिक्षण में कई सवाल उठाए। मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि आग सबसे पहले दूसरी और तीसरी मंज़िल पर फटी, फिर यह सातवीं से लेकर दसवीं तक फैल गई, जबकि मध्य में स्थित चौथी, पाँचवीं और छठी मंज़िल पर न्यूनतम नुकसान है। इस असामान्य प्रगति को देखते हुए उन्होंने पूछा कि क्या यह कोई व्यवस्थित योजना, यानी चुनावी साज़िश या तोड़‑फोड़ (सेबोटेज) का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मज़उंबर ने भी कहा कि साज़िश की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने घटना पर तीखा टिप्पणी किया, सवाल उठाते हुए कि क्या यह केवल एक दुर्घटना है या फिर लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करके महत्वपूर्ण साक्ष्य को नष्ट करने की सोची‑समझी कोशिश है। उन्होंने अभियोक्ता को याद दिलाते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन ईवीएम का प्रयोग दस विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था, और अब उनका रहस्यमय तरीके से नष्ट होना एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जहाँगीर खान का कार्यालय भी उसी इमारत में स्थित था, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। कांग्रेस ने इस घटना की पूरी जांच और चुनाव आयोग से स्पष्ट उत्तर की माँग की है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि एसआईटी ने आग के कारणों, संभावित शॉर्ट‑सर्किट या कोई जानबूझ कर की गई साज़िश, तथा नुक़सान के विस्तृत आँकड़े एकत्र करने का निर्देश प्राप्त किया है। अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है, और अधिकारी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि प्राथमिक जाँच के बाद ही definitive कारण का पता चल पाएगा। इस बीच, जनता और विभिन्न राजनीतिक दलों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज़ है, क्योंकि यदि यह साज़िश सिद्ध होती है तो यह चुनावी प्रक्रिया की वैधता को गंभीर रूप से चुनौती देगा

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ईवीएम कोलकाता आग चुनावी साज़िश तमाशा पश्चिम बंगाल चुनाव

 

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