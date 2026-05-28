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कोलकाता पुलिस होगी हाईटेक, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों जैसी तैयारी पर जोर

कोलकाता News

कोलकाता पुलिस होगी हाईटेक, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों जैसी तैयारी पर जोर
कोलकाता पुलिसदिल्ली पुलिसकेंद्रीय बल
📆28-05-2026 15:51:00
📰Dainik Jagran
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कोलकाता पुलिस को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के स्तर पर आधुनिक बनाने के लिए एक पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति की अगुवाई संयुक्त आयुक्त (संगठन) आइपीएस नीलांजन विश्वास करेंगे।

कोलकाता पुलिस होगी हाईटेक, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बल ों जैसी तैयारी पर जोर; बनी विशेष समिति कोलकाता पुलिस को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बल ों के स्तर पर आधुनिक बनाने के लिए एक पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है। यह समिति कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करेगी और पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। समिति की अगुवाई संयुक्त आयुक्त (संगठन) आइपीएस नीलांजन विश्वास करेंगे। पुलिस आयुक्त अजय नंद ने पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था और संभावित हिंसक स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी का आकलन करना है। समिति को हेलमेट, ढाल, लाठी, बाडी आर्मर, रबर बुलेट, आंसू गैस और अन्य गैर-घातक हथियारों की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच करनी होगी। जल तोप जैसे उपकरणों की स्थिति भी परखी जाएगी। साथ ही दिल्ली पुलिस , सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय बल ों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक उपकरणों से तुलना कर कमियों की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने हालांकि इस पहल के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि हाल में पार्क सर्कस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध के दौरान भड़की हिंसा ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। उस दौरान पुलिस पर पथराव हुआ था और हालात संभालने के लिए केंद्रीय बल ों की मदद लेनी पड़ी थी। इसी अनुभव के बाद अब लालबाजार भविष्य में किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन या शहरी अशांति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करना चाहता है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अगली रणनीति तय की जाएगी.

कोलकाता पुलिस होगी हाईटेक, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों जैसी तैयारी पर जोर; बनी विशेष समिति कोलकाता पुलिस को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के स्तर पर आधुनिक बनाने के लिए एक पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है। यह समिति कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करेगी और पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। समिति की अगुवाई संयुक्त आयुक्त (संगठन) आइपीएस नीलांजन विश्वास करेंगे। पुलिस आयुक्त अजय नंद ने पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था और संभावित हिंसक स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी का आकलन करना है। समिति को हेलमेट, ढाल, लाठी, बाडी आर्मर, रबर बुलेट, आंसू गैस और अन्य गैर-घातक हथियारों की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच करनी होगी। जल तोप जैसे उपकरणों की स्थिति भी परखी जाएगी। साथ ही दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य केंद्रीय बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक उपकरणों से तुलना कर कमियों की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने हालांकि इस पहल के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि हाल में पार्क सर्कस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध के दौरान भड़की हिंसा ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। उस दौरान पुलिस पर पथराव हुआ था और हालात संभालने के लिए केंद्रीय बलों की मदद लेनी पड़ी थी। इसी अनुभव के बाद अब लालबाजार भविष्य में किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन या शहरी अशांति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करना चाहता है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस बल के आधुनिकीकरण की अगली रणनीति तय की जाएगी

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कोलकाता पुलिस दिल्ली पुलिस केंद्रीय बल आधुनिकीकरण विशेष समिति

 

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