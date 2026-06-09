कोलकाता एयरपोर्ट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विरोध में हंगामा; बनर्जी ने बीजेपी पर किया तीखा हमला

टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर लोगों ने 'चोर-चोर' और 'जय श्री राम' के नारे लगाए। बनर्जी ने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को 'असली चोर' कहा। यह घटना टीएमसी के आंतरिक विद्रोह के बीच हुई है।
टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर लोगों ने 'चोर-चोर' और 'जय श्री राम' के नारे लगाए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय बनर्जी ने हंगामा बड़ा किया और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को 'असली चोर' कहा और उनके पिता पर भी आरोप लगाए। यह घटना टीएमसी के 28 साल के इतिहास में सबसे बड़ा संकट माने जाने वाले आंतरिक विद्रोह के बीच हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के कुछ हफ्तों बाद पार्टी में बगावत की लहर उठी है। सूत्रों ने कहा कि कम से कम 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से एनडीए के प्रति समर्थन जताने का पत्र लिखा है, जिससे विद्रोही गुट तटस्थता नियम की धारा 4 के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बच सकते हैं। इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनर्जी ने विद्रोहियों को 'गद्दार' और 'देशद्रोही' कहा और उन्हें पार्टी छोड़कर नए सिरे से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विद्रोही नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव से मिलकर अपना चेहरा दिखा चुके हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को त्यागकर खुद पदों का लाभ उठा रहे हैं। बनर्जी ने बीजेपी के पास मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई जैसी ताकतें होने के बावजूद अपनी पहचान 'मां-माटी-मानुष', अपना पार्टी और पश्चिम बंगाल की जनता पर जोर दिया.
टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को कोलकाता एयरपोर्ट पर लोगों ने 'चोर-चोर' और 'जय श्री राम' के नारे लगाए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय बनर्जी ने हंगामा बड़ा किया और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को 'असली चोर' कहा और उनके पिता पर भी आरोप लगाए। यह घटना टीएमसी के 28 साल के इतिहास में सबसे बड़ा संकट माने जाने वाले आंतरिक विद्रोह के बीच हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के कुछ हफ्तों बाद पार्टी में बगावत की लहर उठी है। सूत्रों ने कहा कि कम से कम 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से एनडीए के प्रति समर्थन जताने का पत्र लिखा है, जिससे विद्रोही गुट तटस्थता नियम की धारा 4 के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बच सकते हैं। इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनर्जी ने विद्रोहियों को 'गद्दार' और 'देशद्रोही' कहा और उन्हें पार्टी छोड़कर नए सिरे से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विद्रोही नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव से मिलकर अपना चेहरा दिखा चुके हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को त्यागकर खुद पदों का लाभ उठा रहे हैं। बनर्जी ने बीजेपी के पास मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई जैसी ताकतें होने के बावजूद अपनी पहचान 'मां-माटी-मानुष', अपना पार्टी और पश्चिम बंगाल की जनता पर जोर दिया
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