कोल्हान के जंगलों को समृद्ध बनाने के लिए वन विभाग ने सोनुआ में स्थायी नर्सरी विकसित की

वन विभाग ने कोल्हान क्षेत्र के जंगलों को समृद्ध बनाने के लिए सोनुआ के महुलडीहा में एक स्थायी नर्सरी विकसित की है। आगामी मानसून के लिए महोगनी, अर्जुन औसोनुआ स्थित महुलडीहा में एक स्थायी नर्सरी का निरीक्षण करतीं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज।

वन विभाग ने कोल्हान क्षेत्र के जंगल ों को समृद्ध बनाने के लिए सोनुआ के महुलडीहा में एक स्थायी नर्सरी विकसित की है। आगामी मानसून के लिए महोगनी, अर्जुन औसोनुआ स्थित महुलडीहा में एक स्थायी नर्सरी का निरीक्षण करतीं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज। नर्सरी में कुल 31,583 पालीट्यूब पौधे और 19,242 रूट शूट पौधे उपलब्‍ध हैं। कोल्हान क्षेत्र के जंगल ों को और अधिक समृद्ध , घना और जैव विविधता से भरपूर बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने योजना बनाई है। इसके तहत पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ स्थित यहां आगामी मानसून सीजन के लिए करीब 50 हजार पौधे पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं। कोल्हान की क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक उन्होंने बताया कि आगामी मानसून के दौरान इन पौधों को कोल्हान के विभिन्न वन क्षेत्रों में रोपित किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ने खुद क्षेत्र की सभी नर्सरियों का निरीक्षण किया और कोल्हान के डीएफओ कुलदीप मीणा को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। महुलडीहा नर्सरी में पर्यावरण संरक्षण , वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और औषधीय महत्व को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकारी योजना के तहत पौधे और 19,242 रूट शूट पौधे वितरण और रोपण के लिए उपलब्ध हैं। महोगनी, सागवान, साल और शीशम (फर्नीचर, भवन निर्माण और जंगल ों की प्राकृतिक संरचना मजबूत करने के लिए)। संतुलन: औषधीय जड़ी-बूटियों के संरक्षण पर विशेष जोर स्मिता पंकज ने बताया कि इस बार वन विभाग ने औषधीय और जड़ी-बूटी वाले पारंपरिक पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इन पौधों से न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में औषधीय पौधों के प्रति पारंपरिक जागरूकता भी बढ़ेगी। आंवला: मधुमेह (डायबिटीज) को नियंत्रित करने में बेहद लाभकारी है। और डीएफओ ने संयुक्त रूप से नर्सरी का बारीकी से निरीक्षण कर पौधों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग को भरोसा है कि यह अनूठी पहल कोल्हान में जलवायु संतुलन, वन्यजीव संरक्षण और हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.

वन विभाग ने कोल्हान क्षेत्र के जंगलों को समृद्ध बनाने के लिए सोनुआ के महुलडीहा में एक स्थायी नर्सरी विकसित की है। आगामी मानसून के लिए महोगनी, अर्जुन औसोनुआ स्थित महुलडीहा में एक स्थायी नर्सरी का निरीक्षण करतीं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज।नर्सरी में कुल 31,583 पालीट्यूब पौधे और 19,242 रूट शूट पौधे उपलब्‍ध हैं।कोल्हान क्षेत्र के जंगलों को और अधिक समृद्ध, घना और जैव विविधता से भरपूर बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने योजना बनाई है। इसके तहत पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ स्थित यहां आगामी मानसून सीजन के लिए करीब 50 हजार पौधे पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं। कोल्हान की क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक उन्होंने बताया कि आगामी मानसून के दौरान इन पौधों को कोल्हान के विभिन्न वन क्षेत्रों में रोपित किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ने खुद क्षेत्र की सभी नर्सरियों का निरीक्षण किया और कोल्हान के डीएफओ कुलदीप मीणा को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। महुलडीहा नर्सरी में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और औषधीय महत्व को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकारी योजना के तहत पौधे और 19,242 रूट शूट पौधे वितरण और रोपण के लिए उपलब्ध हैं। महोगनी, सागवान, साल और शीशम (फर्नीचर, भवन निर्माण और जंगलों की प्राकृतिक संरचना मजबूत करने के लिए)। संतुलन: औषधीय जड़ी-बूटियों के संरक्षण पर विशेष जोर स्मिता पंकज ने बताया कि इस बार वन विभाग ने औषधीय और जड़ी-बूटी वाले पारंपरिक पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इन पौधों से न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में औषधीय पौधों के प्रति पारंपरिक जागरूकता भी बढ़ेगी। आंवला: मधुमेह (डायबिटीज) को नियंत्रित करने में बेहद लाभकारी है। और डीएफओ ने संयुक्त रूप से नर्सरी का बारीकी से निरीक्षण कर पौधों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग को भरोसा है कि यह अनूठी पहल कोल्हान में जलवायु संतुलन, वन्यजीव संरक्षण और हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी





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