कोल इंडिया का शानदार प्रदर्शन: मुनाफा 11.2% बढ़ा, निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा

कोयला उत्पादन लक्ष्य से पीछे रहने के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 11.2% मुनाफा वृद्धि दर्ज की। निवेशकों को 5.25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा।

धनबाद: कोयला उत्पादन के लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल न कर पाने के बावजूद, कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी ने सोमवार को अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा की, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किए गए। कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 11.

2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो 10,839.18 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह आंकड़ा 9,751.64 करोड़ रुपये था। यह परिणाम बाजार के अनुमानों से काफी बेहतर रहा है, और कोल इंडिया ने अनुमानित लाभ से 31 प्रतिशत अधिक मुनाफा कमाया है। कंपनी की परिचालन से होने वाली आय में भी लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। कोयले की कीमतों में स्थिरता और उत्पादन लागत में प्रभावी नियंत्रण के कारण यह सकारात्मक परिणाम संभव हो पाया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों और हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि बोर्ड ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर 5.25 रुपये का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। यह डिविडेंड चालू वित्तीय वर्ष में पहले दिए गए अंतरिम डिविडेंड के अतिरिक्त है, जिससे निवेशकों को दोहरा लाभ होगा। कोल इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब डिविडेंड का भुगतान केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। कंपनी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और कागज रहित प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। कोल इंडिया भविष्य में भी अपने उत्पादन और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कंपनी का लक्ष्य है कि वह देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे। कंपनी ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है, जिसमें उत्पादन क्षमता का विस्तार, कोयला गैसीकरण जैसी नई तकनीकों का विकास, और पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रथाओं को अपनाना शामिल है। कोल इंडिया का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य का निर्माण करे और एक स्थायी भविष्य का निर्माण करे। कंपनी ने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को भी समर्थन दिया है, जिससे स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके





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