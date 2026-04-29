कोल इंडिया खदानों में पारदर्शिता के लिए न्यू येलो बुक में बदलाव

कोल इंडिया लिमिटेड ने खदानों में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए न्यू येलो बुक के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कोयले के स्टॉक की जांच के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे कोयला चोरी और ओवररिपोर्टिंग पर लगाम लगेगी।
कोल इंडिया लिमिटेड अपनी खदानों में पारदर्शिता और सटीकता लाने के लिए न्यू येलो बुक के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव कोयले के भंडार की जांच प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देंगे। अब कोयले के स्टॉक की जांच के लिए थ्रीडी लेजर स्कैनर , न्यूक्लियर डेंसिटो मीटर और वैज्ञानिक फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोयला ओवररिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों पर कड़ी निगरानी रखना और कोयला चोरी के कारण होने वाले नुकसान को रोकना है। कोल इंडिया मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि आने वाले समय में कोयला उत्पादन स्थलों पर और भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव कोयला मंत्रालय के निर्देशों के बाद गठित एक समिति की नवंबर में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर लागू किए गए हैं। ये नियम इसी साल अप्रैल से प्रभावी हो गए हैं। इन नियमों के लागू होने से परियोजना क्षेत्रों और पीट क्षेत्रों में कोयला चोरी और स्टॉक के गलत आकलन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। पहले, कोल इंडिया बोर्ड ने सितंबर 2011 में न्यू येलो बुक को मंजूरी दी थी, जो पारंपरिक मापन विधियों पर आधारित थी। लेकिन, खनन क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को देखते हुए, दिसंबर 2018 में सीएमपीडीआई के निदेशक तकनीकी केके मिश्रा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने रांची और कोलकाता में कई दौर की बैठकों के बाद सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। नई नीति के तहत, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, थ्रीडी टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर और एयरबोर्न लेजर स्कैनर जैसे हाई-टेक उपकरणों का उपयोग स्टॉक की माप के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे वॉल्यूम की गणना की जाएगी। कन्वर्जन फैक्टर को हर तीन साल में, प्रत्येक वर्ष एक मार्च तक, अपडेट किया जाएगा। कोयले के ग्रेड में बदलाव या नए ढेर बनने पर भी गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ढीले स्टॉक के लिए टिपरों से वजन-आयतन अनुपात का उपयोग किया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। तौल पर्चियों और फील्ड नोट पर समिति के सभी सदस्यों और वे-ब्रिज प्रभारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। सभी माप मेजरमेंट बुक में दर्ज किए जाएंगे। पहले, मैन्युअल तरीकों से मानवीय त्रुटियों की संभावना रहती थी, लेकिन नई तकनीक से उत्पादन और स्टॉक की निगरानी रियल-टाइम और सटीक होगी। इससे खदानों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों और नए कन्वर्जन फैक्टर के संयोजन से कोल इंडिया विश्व स्तरीय मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस नीति को तैयार करने में केके मिश्रा, निदेशक तकनीकी, सीएमपीडीआई, रांची, समिति के अध्यक्ष, रजनीश कुमार, जीएम जियोमैटिक्स, सीएमपीडीआई और एसपी.
बोस, विभागाध्यक्ष सर्वे, बीसीसीएल जैसे प्रमुख सदस्यों का योगदान रहा। यह पहल कोल इंडिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों से कोयला उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है और साथ ही कोयला चोरी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम कसेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कोयले का उचित उपयोग हो और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो। कोल इंडिया का यह कदम अन्य खनन कंपनियों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करेगा और उन्हें भी अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा
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