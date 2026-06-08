कोवेंस सॉफ्टसोल का शेयर 1 साल में 1461% बढ़कर मल्टीबैगर स्टॉक बन गया, ₹30,000 बन गए ₹4.40 लाख

कोवेंस सॉफ्टसोल, एक छोटी IT कंपनी, का शेयर पिछले एक साल में 9.86 रुपये से 153.90 रुपये तक बढ़कर 1461% रिटर्न दे चुका है, जिससे निवेशकों की ₹30,000 बढ़कर लगभग ₹4.40 लाख हो गई हैं। कंपनी की मार्केट कैप कारोबार आज 340.82 करोड़ रुपये है।

छोटी-सी IT कंपनी का जलवा!

एक साल में FD-Mutual Fund के मुकाबले दिया कई गुना रिटर्न; पैसा कर दिया 15 गुना कोवेंस सॉफ्टसोल का शेयर एक साल में 1461% बढ़कर मल्टीबैगर साबित हुआ है, जिससे निवेशकों के ₹30,000 ₹4.40 लाख बन गए हैं। हालांकि, पेनी स्टॉक्स में निवेशनिवेशकों के ₹30,000 बढ़कर ₹4.40 लाख हुएपेनी स्टॉक्स आमतौर पर बहुत कम कीमत वाले शेयर होते हैं। इन कंपनियों की मार्केट कैप काफी कम होती है। इनमें से कुछ स्टॉक्स अगर कंपनी का कारोबार अचानक बढ़ जाए, मैनेजमेंट में बदलाव हो, या सेक्टर में तेजी आ जाए तो कम समय में कई गुना रिटर्न दे देते हैं और इन्हें 'मल्टीबैगर' कहा जाता है पेनी स्टॉक्स का आकर्षण यही होता है कि छोटी पूंजी से भी बड़ी हिस्सेदारी ली जा सकती है और भाव में मामूली बढ़त भी प्रतिशत के हिसाब से बहुत ज्यादा दिखती है। यहां हम आपको ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक की जानकारी देंगे।हम बात कर रहे हैं कोवेंस सॉफ्टसोल की, जिसका शेयर एक मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 1 साल में ये शेयर 9.86 रुपये से 153.90 रुपये (8 जून का भाव) पर पहुंच गया है, जिससे निवेशकों को 1461 फीसदी रिटर्न मिला है।1461 फीसदी रिटर्न से निवेशकों का पैसा 15.6 गुना से अधिक हो गया है। यानी 1 साल पहले जिसने भी कोवेंस सॉफ्टसोल के 30 हजार रुपये के शेयर खरीदे होंगे, उनकी वैल्यू आज 4.40 लाख रुपये के आस-पास होगी।आज भी कंपनी के शेयर में 5 फीसदी अपर सर्किट लग गया है। इसका शेयर 146.60 रुपये के मुकाबले सीधे 5 फीसदी अपर सर्किट के साथ 153.90 रुपये पर खुला है और इसी रेट पर बरकरार है। मौजूदा भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 340.82 करोड़ रुपये है।ध्यान रहे कि मल्टीबैगर और पेनी स्टॉक्स में जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है क्योंकि इनकी लिक्विडिटी कम होती है, कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव आता है और कई बार इनके फंडामेंटल कमजोर होते हैं। जानकारी की कमी, प्रमोटर होल्डिंग में उतार-चढ़ाव और रेगुलेटरी निगरानी कम होने से इनमें ऑपरेटर गतिविधि का खतरा भी रहता है। इसलिए पेनी स्टॉक्स में निवेश से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, कर्ज की स्थिति और इंडस्ट्री आउटलुक समझना जरूरी होता है। मल्टीबैगर की तलाश में बिना रिसर्च के पैसा लगाना बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए संतुलित नजरिया और जोखिम प्रबंधन बेहद अहम है।कोवेंस सॉफ्टसोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी सर्विस देती है। ये क्लाउड, AI, ML और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए एंड-टू-एंड सॉल्यूशन देती है





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