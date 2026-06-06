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कोसी नदी के किनारे खुलेआम शराब की बिकरी, वीडियो वायरल, बिहार में 10 साल बीते भी स्थिति न सुधरी

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कोसी नदी के किनारे खुलेआम शराब की बिकरी, वीडियो वायरल, बिहार में 10 साल बीते भी स्थिति न सुधरी
कोसी नदीशराबबंदीबिहार
📆06-06-2026 17:28:00
📰NBT Hindi News
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बिहार में शराबबंदी लागू होने के करीब 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद कटिहार जिले के कोसी नदी के किनारे खुलेआम देशी शराब की बिकरी का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि नदी के किनारे नियमित रूप से शराब की मंडी सजती है और युवा इस नशे की चपेट में आ रहे हैं। स्थानीय लोग पुलिस की लापरवाही का आरोप करते हैं। प्रशासन ने कार्रवाई की गारंटी दी है।

कोसी नदी के किनारे खुलेआम देशी शराब की बिकरी का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के करीब 10 वर्ष बিত चुके हैं, लेकिन कटिहार जिले की तस्वीरें शराबबंदी के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोसी नदी के किनारे नियमित रूप से देशी शराब की मंडी सजती है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर शराब खरीदते और उसका सेवन करते हैं। सबसे चिंता जनक बात यह है कि बड़ी संख्या में युवा भी इस नशे की चपेट में आए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई युवक शराब पीने के बाद कोसी नदी के आसपास और पानी के किनारे समय बिताते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। इस पूरे मामले ने जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह केवल लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को सब कुछ मालूम है और वे कुछ नहीं करती। उन्होंने किके संपत्ति की जांच होनी चाहिए और शराबबंदी के बाद इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है, उसके बाद इस भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा।अधिकारी सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि यह बहुत गलत बात है और सामाजिक और नैतिक दोनों ही दृष्टिकोण से गलत है। उन्होंने आईएएनएस से बताया कि आज इस मामले की जानकारी मिली है और हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगले दो-तीन दिनों के भीतर टीम भेजकर वहां जांच कराई जाएगी और अभियान चलाया जाएगा। जो लोग शराब बेचने में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यह मामला बिहार में शराबबंदी के दावों के बीच एक गंभीर मुद्दा बन गया है.

कोसी नदी के किनारे खुलेआम देशी शराब की बिकरी का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में शराबबंदी लागू होने के करीब 10 वर्ष बিত चुके हैं, लेकिन कटिहार जिले की तस्वीरें शराबबंदी के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोसी नदी के किनारे नियमित रूप से देशी शराब की मंडी सजती है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर शराब खरीदते और उसका सेवन करते हैं। सबसे चिंता जनक बात यह है कि बड़ी संख्या में युवा भी इस नशे की चपेट में आए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई युवक शराब पीने के बाद कोसी नदी के आसपास और पानी के किनारे समय बिताते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। इस पूरे मामले ने जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह केवल लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को सब कुछ मालूम है और वे कुछ नहीं करती। उन्होंने किके संपत्ति की जांच होनी चाहिए और शराबबंदी के बाद इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है, उसके बाद इस भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा।अधिकारी सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि यह बहुत गलत बात है और सामाजिक और नैतिक दोनों ही दृष्टिकोण से गलत है। उन्होंने आईएएनएस से बताया कि आज इस मामले की जानकारी मिली है और हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अगले दो-तीन दिनों के भीतर टीम भेजकर वहां जांच कराई जाएगी और अभियान चलाया जाएगा। जो लोग शराब बेचने में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यह मामला बिहार में शराबबंदी के दावों के बीच एक गंभीर मुद्दा बन गया है

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कोसी नदी शराबबंदी बिहार कटिहार देशी शराब युवा पुलिस भ्रष्टाचार कार्रवाई

 

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