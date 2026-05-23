क्या एक ही एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है जेईई और नीट के लिए?

केंद्रीय सरकार विचार कर रही है कि नीट और जेईई दोनों के लिए एक ही प्रवेश-परीक्षा आयोजित की जाए। अगर इस योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो यह भविष्य में नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक साथ आयोजित कराएगी। केंद्र सरकार वर्तमान में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश-परीक्षाएं एक साथ आयोजित करवाए जाने पर विचार कर रही है। जांच समिति द्वारा सुझाव दिए गए हैं कि नीट और जेईई एक साथ शुरू किया जाए। वर्तमान में, केवल नीट री-एग्जाम कराया जाएगा। अगर हाल की लीक सीमित रहे होते तो नीट और जेईई एक साथ शुरू किया जा रहा हो सकता है। इससे दोनों प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को एक ही ढांचे के तहत लाया जा सकता है।

क्या जेईई और नीट के लिए होगा एक ही एंट्रेंस एग्जाम?

केंद्र सरकार का बड़ा अपडेट आने वाले समय में जेईई और नीट परीक्षा एक साथ आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। अगर फैसले को मंजूरी मिल जाती है, तो भविष्य में जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा एक साथ आयोजित कराई जा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश-परीक्षाएं एक साथ आयोजित करवाए जाने पर विचार कर रही है। हालांकि यह फैसला अभी पूरी तरह से विचारधीन है। लेकिन अगर इस योजना पर मुहर लग जाती है, तो यह पूरी संभावना है कि आने वाले समय में जेईई और नीट के लिए एक ही प्रवेश-परीक्षा होगी। अधिकारियों ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले की चिंताओं को देखते हुए जांच समिति को यह बताया है कि केंद्र सरकार जेईई-नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा को एक साथ शुरू करने पर विचार कर रही है। बता दें, नीट यूजी पेपर लीक के बाद एक जांच समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ.

के.

राधाकृष्णन ने की थी। रिपोर्ट में एनटीए द्वारा आयोजित स्नातक स्तर की प्रवेश-परीक्षाओं में समानता लाने और स्नातक में दाखिला लेने के एक समान ढांचा बनाने पर जिक्र किया गया है। यही नहीं समिति ने भविष्य में नीट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता को पहले से अधिक सख्त करने का भी प्रस्ताव रखा है। साथ ही प्रस्ताव में यह भी जिक्र किया गया है कि यदि प्रवेश-परीक्षा में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के नियम को भी लागू किया जाए, तो इससे मेडिकल प्रवेश परीक्षा अन्य प्रवेश-परीक्षा की तरह हो जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना से भविष्य में जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक ही ढांचे के तहत लाया जा सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षा, महिला, बाल, युवा संसदीय स्थायी समिति के कई सदस्यों ने भी इस योजना को सही बताया है। साथ ही समिति के सदस्यों ने कहा कि इसके लिए एक ही प्रवेश-परीक्षा होनी चाहिए





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entrance Exam University Exam Education Policy JEE NEET Engineering Entrance Medical Entrance Exam Leak Academic Committee Goverment Policy

United States Latest News, United States Headlines