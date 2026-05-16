क्या यह सही है सांप का जहर चूसकर निकालना पीड़ा से छुटकारा पाना?

बात यहां की है उन लोगों जो सांप का जहर चूसने की कोशिश करते हैं, उन्हें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इससे कुछ गलत कदम उठाने की possibility भी होती है और घाव को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है।

क्या आपने कभी कुछ मूवीज में देखा है जब कोई को सांप काट ले, तुरंत मुंह से सांप का जहर चूस लेता है उसे कितना सही समझते हैं?

बॉलीवुड मूवीज में ऐसे वीडियो को देखकर अक्सर लोगों को लगता होगा कि अगर किसी को सांप काट ले तो तुरंत उसके जहर को चूसकर निकाल दिया जाए तो सामने वाला जान से छुटकारा पा सकता है। असल जिंदगी में तो ऐसा करना उतना रोमांचक नहीं है जितना वहां की फिल्मी सीन, बल्कि जानलेवा साबित हो सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों के मुताबिक सांप के काटने पर लोग कैसे अपनी गलती कर सकते हैं। अगर कोई जहर चूसने की कोशिश करता है तो इससे घाव को और अधिक नुकसान पहुंच सकता है। घाव में बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा भी होता है। अगर जहर चूसने वाले व्यक्ति के मुंह में कोई छोटा सा घाव या छाला है तो इससे जहर उसके शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। जहर की फनक से बचने के लिए उसे शांत रखें विदरी करने से न दें। पहले उसे हॉस्पिटल तक ले जाना चाहिए। स्टेप बाइपास को हार्ट के लेवल पर ले जाना चाहिए ताकि वहां ब्लड फ्लो बढ़ने का खतरा न हो और जहर तेजी से शरीर में फैलने लगे। टाइट कपड़े, घड़ी और ज्वेलरी हटानी चाहिए। अगर उसे घाव को घर पर ही साफ पानी से हल्का साफ करना है तो तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। शुरुआती इलाज का मकसद जहर को फैलाने से रोकना है। अगर कोई कीवציה में चोट लग जाए तो हार्ट लेव्ल पर अभिनेता को ले जाना चाहि





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