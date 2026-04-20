क्या ईरान के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी में हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाइट हाउस के रहस्यमयी पोस्ट से दुनियाभर में मची हलचल

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है। लॉक्ड-इन मोड और नो एक्सक्यूज जैसे शब्दों के इस्तेमाल से विशेषज्ञों ने इसे एक बड़ी सैन्य या कूटनीतिक कार्रवाई का संकेत माना है।

क्या अमेरिका अब ईरान के खिलाफ किसी निर्णायक और बड़े सैन्य कदम की तैयारी में है? क्या यह तेहरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए व्हाइट हाउस की ओर से जारी किया गया अंतिम चेतावनी पत्र है? हाल ही में व्हाइट हाउस के आधिकारिक हैंडल से साझा की गई एक पोस्ट ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर के साथ लिखा गया संदेश - लॉक्ड-इन मोड: एक्टिवेटेड, नो एक्सक्यूज, जस्ट विन - को कई रक्षा विशेषज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने ईरान के प्रति एक कठोर और आक्रामक संकेत के रूप में

व्याख्यायित किया है। यह पोस्ट मात्र एक मोटिवेशनल लाइन नहीं जान पड़ती, बल्कि इसके पीछे एक गहरी भू-राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है, जो आने वाले समय में मध्य-पूर्व के समीकरणों को पूरी तरह से बदलने का माद्दा रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब व्हाइट हाउस इस तरह की आक्रामक शब्दावली का उपयोग करता है, तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि कूटनीतिक बातचीत के सारे दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर अमेरिका के निशाने पर रहा है। मौजूदा घटनाक्रम में सोमवार के दिन को विशेष रूप से रेखांकित करना यह दर्शाता है कि शायद अमेरिका के पास अब और अधिक इंतजार करने का धैर्य नहीं है। लॉक्ड-इन मोड का तात्पर्य है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस ने अपनी युद्ध रणनीतियों को अंतिम रूप दे दिया है और अब वे किसी भी प्रकार की बातचीत या बहानेबाजी सुनने के मूड में नहीं हैं। नो एक्सक्यूज का अर्थ स्पष्ट है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है, चाहे उसके परिणाम कितने भी गंभीर क्यों न हों। इस तनावपूर्ण माहौल में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ईरान अब झुकने के लिए तैयार होगा या फिर तेहरान भी इस धमकियों का जवाब कड़े सैन्य रुख से देगा? वैश्विक बाजार भी इस अनिश्चितता के कारण सकते में हैं, क्योंकि मध्य-पूर्व में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का असर सीधे तौर पर कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। अमेरिका का यह रुख यह भी संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन एक नई विदेशी नीति पर काम कर रहा है, जो कूटनीति से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन पर केंद्रित है। व्हाइट हाउस का यह पोस्ट एक तरफ तो ईरान के लिए कड़ी चेतावनी है, वहीं दूसरी तरफ यह दुनिया के अन्य देशों के लिए भी संदेश है कि अमेरिका अब नई परिस्थितियों में अपनी शर्तों पर खेल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि क्या यह केवल एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की तकनीक थी या फिर वास्तव में विश्व एक बड़े संघर्ष की दहलीज पर खड़ा है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन और तेहरान के अगले कदमों पर टिकी हुई हैं





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