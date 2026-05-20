क्या आप रूपांतरण से फायदा उठाने क़ानून करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट करना और MALA DYRUM?, क्या आपको इसके बारे में जानकारी जानकर है गजब के फायदे हुए हैं -इनियों दिक्ठा

भारतीय योग परंपरा में शरीर की वृद्धि और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण आसनों का वर्णन मिलता है मलासन भी एक प्रभावी योग आसनों में से एक है क्योंकि योगासन नियमित अभ्यास से शरीर की लचीलापन और संतुलन बेहतर होता है यह पेट की लनि याृद्दा को सुधरने के साथ-साथ पीठ की हड्डी को मजबूत और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और शरीर के निचले हिस्से को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर की सही मुद्रा और सांसों के साथ बेहतर तालमेल बनाता है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने इसके अभ्यास को लेकर जानकारी दी है मंत्रालय के अनुसार मलासन स्क्वाट मुद्रा वाला योगासन है जिसमें घुटनों को मोड़कर और दोनों पैरों को एक साथ लपेटकर वरदान मोचूर चैन स्थापित करना चाहिए मलासन की मुद्रा में छोटे-छोटे संतुलित कदमों के साथ शरीर को स्थिर रखा जाता है और शरीर को स्थिर करने मलासन शरीर को स्थिरता देता है मन को एकाग्र रखने में मदद करता है। यह आसन मूलाधार आत्मा करता है और मन में सुरक्षा, संतुलन और जागरूकता की भावना बढ़ती है। वैसे तो मलासन शरीर के कई हिस्सों को मजबूत और लचीला बनाता है। यह नितंब, जांघ, पिंडलियों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। साथ ही यह कूल्हों, कमर, पीठ के निचले हिस्से और टक्कों में खिंचाव को कम करता है। यदि आपको लंबे समय तक घुमने से शरीर में जो जकड़न आ जाती है। उसे दूर करने में यह आसन मददगार होता है गर्भवती महिलाओं और गंभीर घुटने, टक्कों या पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या वाले लोगों को इसका अभ्यास करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

जकड़न से छुटकारा पाने के लिए खानाबप रही है एक प्राकृतिक योग समासन मलासन को नियमित अभ्यास किया जा सकता है वैसे तो यह प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखे रखने दिया और शरीर के निचले हिस्से को प्राकृतिक रूप से स्क्वाट मुद्रा के आसनों को करने के लिए शरीर को स्थिर रखा जाता है। MALA DYRUM, आसन शरीर का लचीलापन और संतुलन बढ़ाता है। यह संतुलित कदम और छोटे-छोटे पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना फैलाना चाहिए करके धीरे-धीरे स्क्वाट की मुद्रा में आना चाहिए। यह आसन शरीर को स्थिर करने और मन को एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। शरीर के अन्य हिस्सों में मजबूती और लचीलापन को बढ़ावा देता है। यह नितंब, जांघ, पिंडलियों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करता है जबकि कूल्हों, कमर, पीठ के निचले हिस्से और टक्कों में खिंचाव कम करता है। गर्भवती महिलाओं को इस आसन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने का एक अच्छा अभ्यास है। अन्य लोगों को इस आसन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए नहीं करने के लिए गंभीर घुटने, टक्कों या पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या, हाल ही में पेट या कूल्हे की कोई सर्जरी हुई हो। इसी प्रकार.

जकड़न से छुटकारा पाने के लिए खानाबप रही है एक प्राकृतिक योग समासन मलासन को नियमित अभ्यास किया जा सकता है वैसे तो यह प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखे रखने दिया और शरीर के निचले हिस्से को प्राकृतिक रूप से स्क्वाट मुद्रा के आसनों को करने के लिए शरीर को स्थिर रखा जाता है। MALA DYRUM, आसन शरीर का लचीलापन और संतुलन बढ़ाता है। यह संतुलित कदम और छोटे-छोटे पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना फैलाना चाहिए करके धीरे-धीरे स्क्वाट की मुद्रा में आना चाहिए। यह आसन शरीर को स्थिर करने और मन को एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। शरीर के अन्य हिस्सों में मजबूती और लचीलापन को बढ़ावा देता है। यह नितंब, जांघ, पिंडलियों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करता है जबकि कूल्हों, कमर, पीठ के निचले हिस्से और टक्कों में खिंचाव कम करता है। गर्भवती महिलाओं को इस आसन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने का एक अच्छा अभ्यास है। अन्य लोगों को इस आसन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए नहीं करने के लिए गंभीर घुटने, टक्कों या पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या, हाल ही में पेट या कूल्हे की कोई सर्जरी हुई हो। इसी प्रकार





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