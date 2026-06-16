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क्या अमेरिका के साथ समझौते से कमजोर पड़ा ईरान?

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क्या अमेरिका के साथ समझौते से कमजोर पड़ा ईरान?
अमेरिकाईरानअखिलेश यादव
📆16-06-2026 07:41:00
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अखिलेश यादव ने सनातन धर्म के अपमान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत में डरावनी गर्मी और कमजोर मॉनसून की चिंता बढ़ रही है। अल-नीनो को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

क्या अमेरिका के साथ समझौते से कमजोर पड़ा ईरान ? अखिलेश यादव ने सनातन धर्म के अपमान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत में डरावनी गर्मी और कमजोर मॉनसून की चिंता बढ़ रही है। अल-नीनो को लेकर चेतावनी जारी की गई है। टेलीग्राम एप पर अस्थाई रोक लगने के कारण क्या हो सकते हैं?

सुनीता आहूजा की हेयर पैच पर गोविंदा की टिप्पणी वायरल हो रही है। प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़ी एक गलती आपको भारी जुर्माने में डाल सकती है। प्रिंस यादव केस में फैज़ल खान पर आरोप लगाए गए हैं। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू से पहले एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। लखीमपुर खीरी में 6 फीट लंबे रैट स्नेक का आतंक बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के समझौते के बाद तेल सप्लाई ठप हो सकती है। NCERT पर इतिहास को सेंसर करने का आरोप लगा है। अभिजीत दिपके को जयपुर शहीद स्मारक पर जड़ा गया थप्पड़। संचिता उगले की मौत के बाद आत्महत्या के मामलों में बढ़ती चिंता का कारण क्या हो सकता है

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