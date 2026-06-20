क्या सिर्फ एग्जाम पास करने से कोई सीए बन जाता है?

भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) के प्रोफेशन को कंट्रोल और डेवलेप करने वाला संस्थान है। सीए बनने के दो मुख्य तरीके होते हैं- फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री।

चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले छात्र 10वीं पास होने के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन सीए फाउंडेशन एग्जाम में बैठने का मौका 12वीं पास करने के बाद ही मिलता है। 12वीं में कोई भी स्ट्रीम (आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस) हो, कोई भी छात्र सीए बन सकता है। ग्रेजुएट (कॉमर्स में कम से कम 55% या अन्य स्ट्रीम में मिनिमम 60%) या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन के बिना सीधे सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ICSI CS या ICMAI CMA स्टूडेंट्स भी सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। इसके बाद मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बिना मेंबरशिप के कोई भी अपने नाम के आगे सीए नहीं लिख सकता है। इसके बिना नाम के आगे सीए लिखना कानूनी तौर पर गलत माना जाता है। स्टेप 2: सीए इंटरमीडिएट: फाउंडेशन पास करने के बाद या ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट के बाद। स्टेप 3: इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी एंड सॉफ्ट स्किल्स (ICITSS) कोर्स: इंटरमीडिए के बाद और आर्टिकलशिप से पहले। स्टेप 5: सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स: सीए फाइनल से पहले 4 अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल्स पास करने होते हैं। स्टेप 7: मेंबरशिप : सीए फाइनल एग्जाम में पास होने के बाद। ICAI की मेंबरशिप पाने के लिए सिर्फ उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जो सीए फाइनल में पास होते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। फॉर्म-2 के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे- फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट, आर्टिकलशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। मेंबरशिप पाने के लिए संस्थान को निर्धारित फीस जमा करनी होती है। यह दो पार्ट में होती है- एसोसिएट मेंबर बनने के लिए एडमिशन फीस और सालाना मेंबरशिप फीस। वेरिफिकेशन के बाद आपको ICAI द्वारा एक यूनिक मेंबरशिप नंबर अलॉट किया जाता है। इसके बाद आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में दर्ज हो जाता है और आधिकारिक तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि मिलती है। तब जाकर कहीं अपने नाम के आगे सीए लिख सकते हैं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले छात्र 10वीं पास होने के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन सीए फाउंडेशन एग्जाम में बैठने का मौका 12वीं पास करने के बाद ही मिलता है। 12वीं में कोई भी स्ट्रीम (आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस) हो, कोई भी छात्र सीए बन सकता है। ग्रेजुएट (कॉमर्स में कम से कम 55% या अन्य स्ट्रीम में मिनिमम 60%) या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन के बिना सीधे सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ICSI CS या ICMAI CMA स्टूडेंट्स भी सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। इसके बाद मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बिना मेंबरशिप के कोई भी अपने नाम के आगे सीए नहीं लिख सकता है। इसके बिना नाम के आगे सीए लिखना कानूनी तौर पर गलत माना जाता है। स्टेप 2: सीए इंटरमीडिएट: फाउंडेशन पास करने के बाद या ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट के बाद। स्टेप 3: इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी एंड सॉफ्ट स्किल्स (ICITSS) कोर्स: इंटरमीडिए के बाद और आर्टिकलशिप से पहले। स्टेप 5: सेल्फ-पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स: सीए फाइनल से पहले 4 अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल्स पास करने होते हैं। स्टेप 7: मेंबरशिप: सीए फाइनल एग्जाम में पास होने के बाद। ICAI की मेंबरशिप पाने के लिए सिर्फ उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जो सीए फाइनल में पास होते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। फॉर्म-2 के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे- फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट, आर्टिकलशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। मेंबरशिप पाने के लिए संस्थान को निर्धारित फीस जमा करनी होती है। यह दो पार्ट में होती है- एसोसिएट मेंबर बनने के लिए एडमिशन फीस और सालाना मेंबरशिप फीस। वेरिफिकेशन के बाद आपको ICAI द्वारा एक यूनिक मेंबरशिप नंबर अलॉट किया जाता है। इसके बाद आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में दर्ज हो जाता है और आधिकारिक तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि मिलती है। तब जाकर कहीं अपने नाम के आगे सीए लिख सकते हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

चार्टर्ड अकाउंटेंट CA ICAI मेंबरशिप फाउंडेशन डायरेक्ट एंट्री

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ICAI CA 2025 Toppers: दीपांशी अग्रवाल ने रचा इतिहास, CA इंटरमीडिएट में आए सबसे ज्यादा मार्क्स! ये रही टॉपर्स की लिस्टCA Intermediate Toppers: CA इंटरमीडिएट के नतीजों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें हैदराबाद की दीपांशी अग्रवाल ने 86.83% मार्क्स के साथ AIR 1 हासिल की.

Read more »

ICAI CA Result OUT: सीए फाउंडेशन-इंटर और फाइनल रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोर कार्डICAI CA Result 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज 6 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल मई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है.

Read more »

बेटे की लाश को वर्दी में CPR देती रही मां: बहन बोली-कहता था CA बनूंगा, सरकारी नौकरी नहीं करूंगा; सुसाइड से ...Mother, I will become a CA... I will not do a government jobमां, मैं CA बनूंगा...

Read more »

नेपाल में हंगामे के बीच ICAI ने टालीं CA परीक्षाएं, क्या है पूरा मामला?ICAI CA Exam 2025: नेपाल में हंगामे के बीच ICAI ने टालीं CA परीक्षाएं, क्या है पूरा मामला?

Read more »

नेपाल में हंगामे के बीच ICAI ने टालीं CA परीक्षाएं, क्या है पूरा मामला?ICAI CA Exam 2025: नेपाल में हंगामे के बीच ICAI ने टालीं CA परीक्षाएं, क्या है पूरा मामला?

Read more »

स्‍टेशनरी दुकानदार का बेटा बना CA: टॉपर मुकुंद आगिवाल ने कहा- 10वीं में ही तय किया था, हर सब्‍जेक्‍ट की अलग...ICAI CA Final Topper Mukund Agiwal Interview shopkeepers son becomes ca

Read more »