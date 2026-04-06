अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान में ज़मीनी सैन्य कार्रवाई करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन संभावित कारणों और परिणामों पर बहस जारी है।

अमेरिका , तमाम जोखिमों के बावजूद, क्या ईरान में ज़मीनी सैन्य कार्रवाई करेगा? इस सवाल पर बहस तेज़ हो गई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के ख़ार्ग द्वीप पर क़ब्ज़ा करने की संभावना का संकेत दिया है। 14 मार्च 2026 की एक तस्वीर में दक्षिण कोरिया में एक सैन्य अभ्यास के दौरान एक अमेरिकी सैनिक को दिखाया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी सेना किस उद्देश्य से मध्य पूर्व में तैनात की जा रही है, लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद से, ट्रंप की ओर से ईरान को लगातार चेतावनी दी जा रही है, जिसमें 'पाषाण

युग में पहुँचा देने' और 'ऊर्जा ठिकानों पर ज़ोरदार हमले' की धमकी शामिल है। ख़ार्ग द्वीप, जो ईरान के तेल निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ईरान के लिए जीवन रेखा है।\विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इराक में हुई गलतियों को नहीं दोहराएगा, जिसने मध्य-पूर्व में सांप्रदायिक संघर्षों को बढ़ावा दिया। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान मामलों के विशेषज्ञ, निस्सान रफ़ाती, ज़मीनी हमले और आपातकालीन सैन्य योजनाओं के बीच अंतर करते हैं। उनका कहना है कि ईरान के साथ दशकों से चले आ रहे टकराव ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड को हर स्थिति के लिए तैयार किया है। रफ़ाती का मानना है कि अमेरिका 'सीमित ज़मीनी कार्रवाई' कर सकता है, जिसका उद्देश्य चुनिंदा ठिकानों पर कब्ज़ा करना या परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना हो सकता है। ट्रम्प ने ईरान को अपशब्दों से चेतावनी दी, जबकि ईरानी दूतावास ने जवाब दिया कि 'अमेरिका पहले ही पाषाण युग में पहुंच चुका है।' इस बीच, कांग्रेस ने हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया, जिसका असम सीएम ने जवाब दिया। अमेरिका के एक अफ़सर को ईरान से रेस्क्यू किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।\संभावित कार्रवाई के पीछे के कारणों में संवर्धित यूरेनियम पर नियंत्रण पाना या होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर ईरान के प्रभाव को सीमित करना शामिल है, जिससे दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुज़रता है। पिछले साल, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसका उद्देश्य 'ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना' था। इन हमलों में कई वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के लिए ज़मीनी सैन्य कार्रवाई करना जोखिम भरा होगा, क्योंकि इराक, यमन और लेबनान में ईरान समर्थित गुट अमेरिकी हितों को निशाना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिटेन जैसे देशों की आलोचना की, जिन्होंने 'ईरानी शासन को गिराने' में भाग लेने से इनकार कर दिया। निस्सान रफ़ाती ज़मीनी टकराव के गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हैं, जिसमें ईरानी सेना द्वारा अमेरिकी सेना के साथ सीधे युद्ध में शामिल होने की संभावना शामिल है। रफ़ाती ने संघर्ष के विस्तार के खतरे पर भी ज़ोर दिया, जिसमें इराक में तनाव, हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाजों पर हमले और लेबनान में इजरायल की घुसपैठ शामिल है। नवंबर 2023 से 2025 के बीच, हूतियों ने लाल सागर में कई जहाजों पर हमले किए, जिससे दुनिया के तेल व्यापार पर असर पड़ा





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अमेरिका ईरान सैन्य कार्रवाई मध्य पूर्व संघर्ष

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