कनाडा में कुछ विदेशी छात्रों के स्पाउज और कॉमन-लॉ पार्टनर को जॉब करने की इजाजत होती है। उन्हें ओपन वर्क परमिट दिया जाता है। इसे स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के तौर पर भी जाना जाता है। ये कनाडा में स्टूडेंट के पति-पत्नी को मिलने वाला सबसे पॉपुलर वर्क परमिट है। किन स्टूडेंट्स के स्पाउज को SOWP मिलता है? और SOWP के लिए कैसे अप्लाई करें?

कनाडा में इस साल हजारों भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जिनमें से ऐसे छात्रों की भी बड़ी संख्या है, जो परिवार साथ लेकर जाएंगे। विदेश में ज्यादातर भारतीय मास्टर्स या पीएचडी के लिए ही जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की अक्सर शादी हो चुकी होती है और वे भारत में अपने स्पाउज (पति/पत्नी) को छोड़कर जाने में भी संकोच करते हैं। कॉलेज सेलेक्ट करने का फैसला तो उनके लिए आसान होता है, लेकिन ये निर्णय उन्हें ज्यादा दुविधा में डाल देता है। उनके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वे अपने साथ पति या पत्नी को लेकर जाएं या फिर भारत में ही छोड़कर पढ़ाई पूरी करने कनाडा चले जाएं। इस तरह की स्थिति में फंसना कई लोगों के लिए भावुक होता है, तभी ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने स्पाउज को लेकर कनाडा चले आते हैं। अब उनके मन में ये सवाल रहता है कि क्या उनके पार्टनर को यहां पर जॉब की इजाजत होगी, क्योंकि यहां होने वाले खर्चों को कवर किया जा सके?

आइए आज इसी सवाल का जवाब विस्तार से जानते हैं। क्या कनाडा में स्टूडेंट की पति/पत्नी जॉब कर सकते हैं





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