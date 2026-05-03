क्यूबा ने अमेरिकी सैन्य धमकियों की कड़ी निंदा की, ट्रंप की धमकियों पर कड़ा प्रतिक्रिया

क्यूबा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्यूबा के खिलाफ बढ़ती सैन्य धमकियों की कड़ी निंदा की है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल और विदेश मंत्री ब्रूनो रॉड्रिग्ज ने अमेरिकी सरकार के एकतरफा प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों को खतरनाक बताते हुए कड़ा प्रतिक्रिया दिया है। क्यूबा ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

हवाना, 3 मई। क्यूबा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बढ़ती सैन्य धमकियों की कड़ी निंदा की है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा क्यूबा के खिलाफ सैन्य आक्रामकता की धमकियां खतरनाक और असामान्य स्तर तक बढ़ गई हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिकी जनता से अपील की कि वे तय करें कि क्या वे ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्य को एक छोटे लेकिन प्रभावशाली और धनी समूह के हितों के लिए होने देंगे, जो बदले और वर्चस्व की राजनीति करता है। डियाज-कैनेल ने कहा कि कोई भी आक्रामणकारी, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्यूबा को झुका नहीं सकता, बल्कि उसे संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध जनता का सामना करना पड़ेगा। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रॉड्रिग्ज परीला ने भी एक्स पर कहा कि ट्रंप की स्पष्ट और सीधी सैन्य हमले की धमकी ने क्यूबा के खिलाफ आक्रामकता को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। रॉड्रिग्ज ने कहा कि क्यूबा की क्रांति के प्रति जनसमर्थन का प्रदर्शन शुक्रवार को मे डे के मौके पर बड़े पैमाने पर हुआ, जब लाखों लोग सड़कों पर उतरे। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द क्यूबा पर नियंत्रण कर सकता है, जब वह एक काम खत्म कर लेगा, जिसका इशारा मध्य पूर्व में ईरान के साथ चल रहे तनाव की ओर था। उन्होंने यह भी कहा कि वह विमानवाहक पोत यूएसस अब्राहम लिंकन को कैरेबियाई क्षेत्र में भेज सकते हैं, जो ईरान से लौटते समय क्यूबा के तट से लगभग 100 गज की दूरी पर रुक सकता है। इससे पहले क्यूबा ने अमेरिका के नए प्रतिबंध ों को एकतरफा बताते हुए खारिज कर दिया था। क्यूबा का कहना है कि ये कदम क्यूबा की जनता को सामूहिक रूप से दंडित करने की मंशा को दर्शाते हैं। ब्रूनो रॉड्रिग्ज ने कहा, हम अमेरिकी सरकार द्वारा अपनाए गए हालिया एकतरफा उपायों को पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये कदम क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हैं, साथ ही अमेरिका को क्यूबा या किसी तीसरे देश पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रतिक्रिया तब आई जब ट्रंप ने शुक्रवार को क्यूबा पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका के भीतर या उसके नियंत्रण में आने वाली संबंधित संपत्तियों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये प्रतिबंध क्यूबा की अर्थव्यवस्था और जनता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, लेकिन देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। क्यूबा के सरकारी मीडिया ने बताया कि मे डे के मौके पर देशभर में बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की गईं, जहां लोगों ने क्यूबा की क्रांति और सरकार के प्रति समर्थन जताया। क्यूबा के नेता ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध ों के बावजूद देश अपनी विकास योजनाओं पर फोकस रखेगा और जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। क्यूबा ने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह इस तरह के एकतरफा कदमों से रोक ले और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए संवाद का पथ अपनाए। क्यूबा के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को क्यूबा के साथ संवाद और सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए, न कि धमकियों और प्रतिबंध ों के माध्यम से देश को दबाने की कोशिश करना चाहिए। क्यूबा के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि देश की सरकार और जनता एक साथ हैं और किसी भी बाह्य दबाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्यूबा ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि वह क्यूबा के खिलाफ सभी प्रतिबंध ों को हटाए और देश के साथ समान और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। क्यूबा के नेता ने कहा कि देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में तय रहेगा.

हवाना, 3 मई। क्यूबा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बढ़ती सैन्य धमकियों की कड़ी निंदा की है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा क्यूबा के खिलाफ सैन्य आक्रामकता की धमकियां खतरनाक और असामान्य स्तर तक बढ़ गई हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिकी जनता से अपील की कि वे तय करें कि क्या वे ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्य को एक छोटे लेकिन प्रभावशाली और धनी समूह के हितों के लिए होने देंगे, जो बदले और वर्चस्व की राजनीति करता है। डियाज-कैनेल ने कहा कि कोई भी आक्रामणकारी, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्यूबा को झुका नहीं सकता, बल्कि उसे संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध जनता का सामना करना पड़ेगा। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रॉड्रिग्ज परीला ने भी एक्स पर कहा कि ट्रंप की स्पष्ट और सीधी सैन्य हमले की धमकी ने क्यूबा के खिलाफ आक्रामकता को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। रॉड्रिग्ज ने कहा कि क्यूबा की क्रांति के प्रति जनसमर्थन का प्रदर्शन शुक्रवार को मे डे के मौके पर बड़े पैमाने पर हुआ, जब लाखों लोग सड़कों पर उतरे। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द क्यूबा पर नियंत्रण कर सकता है, जब वह एक काम खत्म कर लेगा, जिसका इशारा मध्य पूर्व में ईरान के साथ चल रहे तनाव की ओर था। उन्होंने यह भी कहा कि वह विमानवाहक पोत यूएसस अब्राहम लिंकन को कैरेबियाई क्षेत्र में भेज सकते हैं, जो ईरान से लौटते समय क्यूबा के तट से लगभग 100 गज की दूरी पर रुक सकता है। इससे पहले क्यूबा ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों को एकतरफा बताते हुए खारिज कर दिया था। क्यूबा का कहना है कि ये कदम क्यूबा की जनता को सामूहिक रूप से दंडित करने की मंशा को दर्शाते हैं। ब्रूनो रॉड्रिग्ज ने कहा, हम अमेरिकी सरकार द्वारा अपनाए गए हालिया एकतरफा उपायों को पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये कदम क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हैं, साथ ही अमेरिका को क्यूबा या किसी तीसरे देश पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रतिक्रिया तब आई जब ट्रंप ने शुक्रवार को क्यूबा पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका के भीतर या उसके नियंत्रण में आने वाली संबंधित संपत्तियों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये प्रतिबंध क्यूबा की अर्थव्यवस्था और जनता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, लेकिन देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। क्यूबा के सरकारी मीडिया ने बताया कि मे डे के मौके पर देशभर में बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की गईं, जहां लोगों ने क्यूबा की क्रांति और सरकार के प्रति समर्थन जताया। क्यूबा के नेता ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद देश अपनी विकास योजनाओं पर फोकस रखेगा और जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। क्यूबा ने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह इस तरह के एकतरफा कदमों से रोक ले और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए संवाद का पथ अपनाए। क्यूबा के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को क्यूबा के साथ संवाद और सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए, न कि धमकियों और प्रतिबंधों के माध्यम से देश को दबाने की कोशिश करना चाहिए। क्यूबा के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि देश की सरकार और जनता एक साथ हैं और किसी भी बाह्य दबाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्यूबा ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि वह क्यूबा के खिलाफ सभी प्रतिबंधों को हटाए और देश के साथ समान और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। क्यूबा के नेता ने कहा कि देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में तय रहेगा





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