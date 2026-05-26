Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

क्रिस्टोफर नोलन: डिजिटल दुनिया से दूर, लेकिन फिल्म तकनीक में उन्नत

Entertainment News

क्रिस्टोफर नोलन: डिजिटल दुनिया से दूर, लेकिन फिल्म तकनीक में उन्नत
क्रिस्टोफर नोलनडिजिटल डिटॉक्सफ़िल्म निर्माण
📆26-05-2026 09:10:00
📰AajTak
126 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 63%

ऑस्कर विजेता निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने स्मार्टफ़ोन, ई‑मेल और निरंतर नोटिफिकेशन से दूरी बनाकर रचनात्मक प्रक्रिया को बरकरार रखा, जबकि अपने फ़िल्म सेट पर उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं।

क्रिस्टोफर नोलन , जिनके नाम पर बैटमैन ट्राइलॉजी, इन्शेप्शन, इंटरस्टेलर और हाल ही में ओपेनहाइमर जैसी ओस्कर विजेता फ़िल्में हैं, ने आज की डिजिटल दुनिया में अपने अनोखे जीवनशैली को अपना कर एक चर्चा का विषय बन गया है। जबकि अधिकांश लोग सुबह उठते ही स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं और दिनभर ई‑मेल, मैसेज और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, नोलन अपनी रचनात्मक कार्यप्रणाली को पूरी तरह से ऑफ़लाइन रखकर काम करते हैं। वह केवल ज़रूरी कॉल के लिये एक साधारण फ़्लिप फ़ोन का उपयोग करते हैं, जबकि अपने फ़िल्म के स्क्रिप्ट और नोट्स एक ऐसे कंप्यूटर पर लिखते हैं जिसे इंटरनेट से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता। इस तरह नोलन यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट लीक न हो और डाटा चोरी की कोई संभावना न बने। यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है कि निरंतर नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन उनके विचारशील प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे कहानी पर गहराई से काम करना कठिन हो जाता है। नोलन का मानना है कि डिजिटल डिवाइस के लगातार बज़़ी आवाज़ ने इंसान के ध्यान को बिखेर दिया है, जिससे रचनात्मक सोच और फ़ोकस कमजोर हो जाता है। इस कारण उन्होंने न केवल स्वयं को स्मार्टफ़ोन से दूर रखा है, बल्कि अपने फ़िल्म सेट पर भी मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। कई कलाकारों ने बताया है कि नोलन के सेट पर 'नो फ़ोन' माहौल रहता है, जिससे कलाकारों को पूरी तरह से अपनी भूमिका में डूबने का अवसर मिलता है। टॉम हॉलैंड, जिन्होंने स्पाइडर‑मैन के लिए काम किया, ने भी कहा कि नोलन के सेट पर फ़ोन नहीं लाने की नीति से सेट की ऊर्जा और फ़ोकस में स्पष्ट सुधार आया। इसके अलावा, नोलन ई‑मेल भी नहीं पढ़ते; उनकी टीम महत्वपूर्ण संदेशों को प्रिंट करके उन्हें सौंप देती है और कई बार वह खुद स्क्रिप्ट को कलाकारों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाते हैं, ताकि कोई डिजिटल लीक न हो। कोविड‑19 के बाद डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, क्यूआर कोड और विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन का तेज़ी से बढ़ना नोलन के लिए कुछ चुनौतियां लेकर आया है, परन्तु उन्होंने इस जीवनशैली को त्यागने से इनकार कर दिया है। वह मानते हैं कि लगातार ऑनलाइन रहने से रचनात्मकता और विचार शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में तकनीक को उचित दूरी पर रखा है। फिर भी यह स्पष्ट है कि नोलन तकनीक के विरोधी नहीं हैं; उनकी फ़िल्में अत्याधुनिक कैमरा तकनीक, IMAX और बड़े फ़ॉर्मेट फिल्मिंग के उपयोग से बनती हैं। वह आधुनिक फ़िल्म निर्माण में नवीनतम तकनीकी साधनों को अपनाते हैं, परंतु पर्सनल लाइफ़ में वह खुद को डिजिटल शोर से दूर रखकर अपने विचारों को शुद्ध और गहरा बनाते रहते हैं। यह विरोधाभास नोलन को आज के युग में एक अनोखा उदाहरण बनाता है, जहाँ वह पेशेवर रूप से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत रूप से उसके प्रभावों से बचने का प्रयत्न करते हैं.

क्रिस्टोफर नोलन, जिनके नाम पर बैटमैन ट्राइलॉजी, इन्शेप्शन, इंटरस्टेलर और हाल ही में ओपेनहाइमर जैसी ओस्कर विजेता फ़िल्में हैं, ने आज की डिजिटल दुनिया में अपने अनोखे जीवनशैली को अपना कर एक चर्चा का विषय बन गया है। जबकि अधिकांश लोग सुबह उठते ही स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं और दिनभर ई‑मेल, मैसेज और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, नोलन अपनी रचनात्मक कार्यप्रणाली को पूरी तरह से ऑफ़लाइन रखकर काम करते हैं। वह केवल ज़रूरी कॉल के लिये एक साधारण फ़्लिप फ़ोन का उपयोग करते हैं, जबकि अपने फ़िल्म के स्क्रिप्ट और नोट्स एक ऐसे कंप्यूटर पर लिखते हैं जिसे इंटरनेट से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाता। इस तरह नोलन यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट लीक न हो और डाटा चोरी की कोई संभावना न बने। यह उपाय विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कई बार कहा है कि निरंतर नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन उनके विचारशील प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे कहानी पर गहराई से काम करना कठिन हो जाता है। नोलन का मानना है कि डिजिटल डिवाइस के लगातार बज़़ी आवाज़ ने इंसान के ध्यान को बिखेर दिया है, जिससे रचनात्मक सोच और फ़ोकस कमजोर हो जाता है। इस कारण उन्होंने न केवल स्वयं को स्मार्टफ़ोन से दूर रखा है, बल्कि अपने फ़िल्म सेट पर भी मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। कई कलाकारों ने बताया है कि नोलन के सेट पर 'नो फ़ोन' माहौल रहता है, जिससे कलाकारों को पूरी तरह से अपनी भूमिका में डूबने का अवसर मिलता है। टॉम हॉलैंड, जिन्होंने स्पाइडर‑मैन के लिए काम किया, ने भी कहा कि नोलन के सेट पर फ़ोन नहीं लाने की नीति से सेट की ऊर्जा और फ़ोकस में स्पष्ट सुधार आया। इसके अलावा, नोलन ई‑मेल भी नहीं पढ़ते; उनकी टीम महत्वपूर्ण संदेशों को प्रिंट करके उन्हें सौंप देती है और कई बार वह खुद स्क्रिप्ट को कलाकारों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाते हैं, ताकि कोई डिजिटल लीक न हो। कोविड‑19 के बाद डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, क्यूआर कोड और विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन का तेज़ी से बढ़ना नोलन के लिए कुछ चुनौतियां लेकर आया है, परन्तु उन्होंने इस जीवनशैली को त्यागने से इनकार कर दिया है। वह मानते हैं कि लगातार ऑनलाइन रहने से रचनात्मकता और विचार शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में तकनीक को उचित दूरी पर रखा है। फिर भी यह स्पष्ट है कि नोलन तकनीक के विरोधी नहीं हैं; उनकी फ़िल्में अत्याधुनिक कैमरा तकनीक, IMAX और बड़े फ़ॉर्मेट फिल्मिंग के उपयोग से बनती हैं। वह आधुनिक फ़िल्म निर्माण में नवीनतम तकनीकी साधनों को अपनाते हैं, परंतु पर्सनल लाइफ़ में वह खुद को डिजिटल शोर से दूर रखकर अपने विचारों को शुद्ध और गहरा बनाते रहते हैं। यह विरोधाभास नोलन को आज के युग में एक अनोखा उदाहरण बनाता है, जहाँ वह पेशेवर रूप से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत रूप से उसके प्रभावों से बचने का प्रयत्न करते हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

क्रिस्टोफर नोलन डिजिटल डिटॉक्स फ़िल्म निर्माण स्मार्टफ़ोन बंद IMAX तकनीक

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 12:10:49