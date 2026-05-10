क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बवाल: पांच बड़े खिलाड़ियों ने नए अनुबंध से मना कर दिया

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इस समय बवाल मचा हुआ है। देश के पांच बड़े खिलाड़ियों ने बोर्ड द्वारा दिए गए 2026-27 के नए अनुबंध से नाराजगी जाहिर की है और साइन करने से मना कर दिया है। उन्होंने इस अनुबंध के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे हैं जिससे बोर्ड परेशानी में हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की अपनी टी20 लीग बीबीएल के खिलाड़ी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या वह गर्मियों के दौरान विदेशी लीगों में खेलें या नहीं। उनका ये विचार बीबीएल के निजीकरण के बाद आया है जिसमें उनके वेतन पर असर पड़ रहा है। उनका मानना है कि वह बीबीएल में आने वाले विदेशी खिलाड़ियों से कम वेतन मिल रहे है। ये सब तब हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टी20 लीग बीबीएल को निजीकरण के साथ बनाया था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इस समय बवाल मचा हुआ है। देश के पांच बड़े खिलाड़ियों ने बोर्ड द्वारा दिए गए 2026-27 के नए अनुबंध से नाराजगी जाहिर की है और साइन करने से मना कर दिया है। वह इस अनुबंध के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे हैं जिससे बोर्ड परेशानी में हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की अपनी टी20 लीग बीबीएल के खिलाड़ी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या वह गर्मियों के दौरान विदेशी लीगों में खेलें या नहीं। उनका ये विचार बीबीएल के निजीकरण के बाद आया है जिसमें उनके वेतन पर असर पड़ रहा है। उनका मानना है कि वह बीबीएल में आने वाले विदेशी खिलाड़ियों से कम वेतन मिल रहे है.

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इस समय बवाल मचा हुआ है। देश के पांच बड़े खिलाड़ियों ने बोर्ड द्वारा दिए गए 2026-27 के नए अनुबंध से नाराजगी जाहिर की है और साइन करने से मना कर दिया है। वह इस अनुबंध के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे हैं जिससे बोर्ड परेशानी में हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की अपनी टी20 लीग बीबीएल के खिलाड़ी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या वह गर्मियों के दौरान विदेशी लीगों में खेलें या नहीं। उनका ये विचार बीबीएल के निजीकरण के बाद आया है जिसमें उनके वेतन पर असर पड़ रहा है। उनका मानना है कि वह बीबीएल में आने वाले विदेशी खिलाड़ियों से कम वेतन मिल रहे है





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