क्रिकेट के नियमों के अनुसार, 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' एक ऐसा नियम है जो बल्लेबाजों पर लागू होता है जब वे जानबूझकर फील्डिंग टीम के काम में बाधा डालते हैं। इस नियम के तहत, अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर थ्रो रोकता है, कैच में दखल देता है या रन-आउट से बचने के लिए रास्ता बदलता है, तो उसे आउट घोषित किया जा सकता है। इस नियम के तहत आईपीएल में कई विवादित मामले आए हैं, जिनमें अंगकृष रघुवंशी, रवींद्र जडेजा और अमित मिश्रा शामिल हैं।

क्रिकेट के नियमों के अनुसार, ' ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ' एक ऐसा नियम है जो बल्लेबाजों पर लागू होता है जब वे जानबूझकर फील्डिंग टीम के काम में बाधा डालते हैं। यह नियम क्रिकेट के नियमों (Law 37) के तहत आता है और इसका मुख्य उद्देशा खेल की निष्पक्षता को बनाए रखना है। इस नियम के तहत, अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर थ्रो रोकता है, कैच में दखल देता है या रन-आउट से बचने के लिए रास्ता बदलता है, तो उसे आउट घोषित किया जा सकता है। इस नियम में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है 'इंटेंट' या 'इरादा', जो निर्धारित करता है कि बल्लेबाज का कार्य जानबूझकर किया गया था या नहीं। बल्लेबाज को आउट घोषित करने के लिए कई परिस्थितियां हैं। पहला, अगर बल्लेबाज थ्रो की लाइन में आ जाता है या शरीर या हाथ से गेंद रोक देता है, तो उसे आउट करार दिया जाता है। दूसरा, अगर बल्लेबाज रन लेते समय अपनी दिशा बदलता है और इससे फील्डर का रन-आउट प्रयास रुक जाता है, तो उसे आउट घोषित किया जा सकता है। तीसरा, अगर बल्लेबाज बैट के अलावा हाथ से गेंद मारता है, तो उसे आउट करार दिया जाएगा। चौथा, अगर बल्लेबाज जानबूझकर कैच रोकने की कोशिश करता है, तो उसे आउट घोषित किया जाएगा। हालांकि, अगर बल्लेबाज का कोई इरादा नहीं था और सब कुछ गलती से हुआ हो, तो उसे नॉट आउट घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, अगर बल्लेबाज खुद को चोट से बचाने के लिए मूव करता है या विकेट बचाने के लिए दूसरी बार गेंद मारता है, तो उसे नॉट आउट घोषित किया जाएगा। इस नियम का सबसे बड़ा और विवादित हिस्सा 'इंटेंट' है, जिसे अंपायर को निर्धारित करना होता है। ईपीएल में ' ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ' के तहत आउट हुए खिलाड़ियों की सूची में अंगकृष रघुवंशी (आईपीएल 2026), रवींद्र जडेजा (आईपीएल 2024), अमित मिश्रा (आईपीएल 2019) शामिल हैं। इन मामलों में, बल्लेबाजों को जानबूझकर फील्डिंग टीम के काम में बाधा डालने के आरोप पर आउट घोषित किया गया था। इन घटनाओं ने क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों के बीच बहस को भी जन्म दिया है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये फैसले सही नहीं थे। लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा बल्लेबाज रघुवंशी आठ गेंद में नौ रन बनाकर आउट हुए। पारी के पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर बॉल को मिड-ऑन की तरफ खेलने के बाद वह रन के लिए दौड़े, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना कर दिया। इसी बीच थ्रो बल्लेबाज के छोर पर आया और रघुवंशी उसकी लाइन में आ गए। थर्ड अंपायर ने माना कि उन्होंने अपनी दिशा बदली और गेंद को रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्हें आउट दिया गया। कई लोगों का मानना था कि यह नेचुरल मूवमेंट था, न कि जानबूझकर किया गया प्रयास। रवींद्र जडेजा (आईपीएल 2024) को भी ' ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ' के तहत आउट घोषित किया गया था। यह घटना सीएसके की पारी के 16वें ओवर की है, जब जडेजा ने थर्ड मैन की दिशा में गेंद खेली और दो रन लेने की कोशिश की। हालांकि, उनके साथी ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरा रन लेने से मना कर दिया। जडेजा आधी पिच तक पहुंच चुके थे और तुरंत नॉन-स्ट्राइकर एंड की ओर लौटने लगे। इसी दौरान संजू सैमसन गेंद को पकड़कर रन-आउट का प्रयास करने के लिए थ्रो करने वाले थे। जडेजा पिच के बीच में दौड़ते हुए थ्रो की लाइन में आ गए, जिससे गेंद उनके शरीर से टकरा गई और रन-आउट का मौका प्रभावित हुआ। थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद माना कि जडेजा को गेंद की दिशा का अंदाजा था और उन्होंने अपनी रनिंग लाइन नहीं बदली, जिससे फील्डिंग टीम के प्रयास में बाधा आई। अमित मिश्रा (आईपीएल 2019) को भी ' ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ' के तहत आउट घोषित किया गया था। यह घटना दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में हुई थी। मिश्रा ने जानबूझकर थ्रो की लाइन में आकर उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित कर दिया। हालांकि, इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जीत लिया। इस नियम के शिकार हुए खिलाड़ियों की सूची में कई विवादित मामले शामिल हैं, जो क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों के बीच बहस के विषय बने हैं। इस नियम का मुख्य उद्देशा खेल की निष्पक्षता को बनाए रखना है, लेकिन कई बार अंपायरों के फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं.

क्रिकेट के नियमों के अनुसार, 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' एक ऐसा नियम है जो बल्लेबाजों पर लागू होता है जब वे जानबूझकर फील्डिंग टीम के काम में बाधा डालते हैं। यह नियम क्रिकेट के नियमों (Law 37) के तहत आता है और इसका मुख्य उद्देशा खेल की निष्पक्षता को बनाए रखना है। इस नियम के तहत, अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर थ्रो रोकता है, कैच में दखल देता है या रन-आउट से बचने के लिए रास्ता बदलता है, तो उसे आउट घोषित किया जा सकता है। इस नियम में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है 'इंटेंट' या 'इरादा', जो निर्धारित करता है कि बल्लेबाज का कार्य जानबूझकर किया गया था या नहीं। बल्लेबाज को आउट घोषित करने के लिए कई परिस्थितियां हैं। पहला, अगर बल्लेबाज थ्रो की लाइन में आ जाता है या शरीर या हाथ से गेंद रोक देता है, तो उसे आउट करार दिया जाता है। दूसरा, अगर बल्लेबाज रन लेते समय अपनी दिशा बदलता है और इससे फील्डर का रन-आउट प्रयास रुक जाता है, तो उसे आउट घोषित किया जा सकता है। तीसरा, अगर बल्लेबाज बैट के अलावा हाथ से गेंद मारता है, तो उसे आउट करार दिया जाएगा। चौथा, अगर बल्लेबाज जानबूझकर कैच रोकने की कोशिश करता है, तो उसे आउट घोषित किया जाएगा। हालांकि, अगर बल्लेबाज का कोई इरादा नहीं था और सब कुछ गलती से हुआ हो, तो उसे नॉट आउट घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, अगर बल्लेबाज खुद को चोट से बचाने के लिए मूव करता है या विकेट बचाने के लिए दूसरी बार गेंद मारता है, तो उसे नॉट आउट घोषित किया जाएगा। इस नियम का सबसे बड़ा और विवादित हिस्सा 'इंटेंट' है, जिसे अंपायर को निर्धारित करना होता है। ईपीएल में 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' के तहत आउट हुए खिलाड़ियों की सूची में अंगकृष रघुवंशी (आईपीएल 2026), रवींद्र जडेजा (आईपीएल 2024), अमित मिश्रा (आईपीएल 2019) शामिल हैं। इन मामलों में, बल्लेबाजों को जानबूझकर फील्डिंग टीम के काम में बाधा डालने के आरोप पर आउट घोषित किया गया था। इन घटनाओं ने क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों के बीच बहस को भी जन्म दिया है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये फैसले सही नहीं थे। लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा बल्लेबाज रघुवंशी आठ गेंद में नौ रन बनाकर आउट हुए। पारी के पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर बॉल को मिड-ऑन की तरफ खेलने के बाद वह रन के लिए दौड़े, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना कर दिया। इसी बीच थ्रो बल्लेबाज के छोर पर आया और रघुवंशी उसकी लाइन में आ गए। थर्ड अंपायर ने माना कि उन्होंने अपनी दिशा बदली और गेंद को रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्हें आउट दिया गया। कई लोगों का मानना था कि यह नेचुरल मूवमेंट था, न कि जानबूझकर किया गया प्रयास। रवींद्र जडेजा (आईपीएल 2024) को भी 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' के तहत आउट घोषित किया गया था। यह घटना सीएसके की पारी के 16वें ओवर की है, जब जडेजा ने थर्ड मैन की दिशा में गेंद खेली और दो रन लेने की कोशिश की। हालांकि, उनके साथी ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरा रन लेने से मना कर दिया। जडेजा आधी पिच तक पहुंच चुके थे और तुरंत नॉन-स्ट्राइकर एंड की ओर लौटने लगे। इसी दौरान संजू सैमसन गेंद को पकड़कर रन-आउट का प्रयास करने के लिए थ्रो करने वाले थे। जडेजा पिच के बीच में दौड़ते हुए थ्रो की लाइन में आ गए, जिससे गेंद उनके शरीर से टकरा गई और रन-आउट का मौका प्रभावित हुआ। थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद माना कि जडेजा को गेंद की दिशा का अंदाजा था और उन्होंने अपनी रनिंग लाइन नहीं बदली, जिससे फील्डिंग टीम के प्रयास में बाधा आई। अमित मिश्रा (आईपीएल 2019) को भी 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' के तहत आउट घोषित किया गया था। यह घटना दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में हुई थी। मिश्रा ने जानबूझकर थ्रो की लाइन में आकर उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित कर दिया। हालांकि, इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जीत लिया। इस नियम के शिकार हुए खिलाड़ियों की सूची में कई विवादित मामले शामिल हैं, जो क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों के बीच बहस के विषय बने हैं। इस नियम का मुख्य उद्देशा खेल की निष्पक्षता को बनाए रखना है, लेकिन कई बार अंपायरों के फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं





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