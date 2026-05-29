क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन को टक्कर: भारत समेत 40 देशों की वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार

भारत और 30-40 देश चीन पर निर्भरता घटाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बना रहे हैं। क्वाड ने 20 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। चुनौती प्रतिस्पर्धी कीमतों और उद्योगों को राजी करने की है।

भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए 30 से 40 देशों के साथ एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की पहल तेज कर दी है। क्वाड देशों ( भारत , जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में इस दिशा में 20 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने पिछले एक साल में दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे वैश्विक उद्योगों में हड़कंप मच गया है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में इन खनिजों का अहम योगदान है, और चीन इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भारत चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि तांबा, लिथियम, निकिल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, भारत के पास इन खनिजों का भंडार है, लेकिन इसका उपयोग अभी इसरो जैसी विशेष परियोजनाओं तक सीमित है। उद्योग अभी भी चीन से सस्ते दामों पर आयात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है। एक अधिकारी ने कहा कि उद्योगों को वैकल्पिक बाजारों की ओर मोड़ना और कीमतों में प्रतिस्पर्धा करना कठिन है, लेकिन भारत अपनी विश्वसनीयता बनाकर एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभरना चाहता है। इस पहल को सफल बनाने के लिए देशों को संवेदनशील तकनीक साझा करने से पहले भारत ीय प्रणाली पर भरोसा जताना होगा। महत्वपूर्ण खनिजों में चांदी, सिलिकॉन, मैंगनीज और ग्रेफाइट भी शामिल हैं, जिनके बिना रक्षा, एयरोस्पेस और परमाणु क्षेत्र की कल्पना भी मुश्किल है। फिलहाल, भारत सहित 30-40 देश एक साझा मंच पर काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता अभी दूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह गठबंधन मजबूत हुआ, तो चीन पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकती है.

भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए 30 से 40 देशों के साथ एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की पहल तेज कर दी है। क्वाड देशों (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका) ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में इस दिशा में 20 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने पिछले एक साल में दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे वैश्विक उद्योगों में हड़कंप मच गया है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में इन खनिजों का अहम योगदान है, और चीन इस कमजोरी का फायदा उठा रहा है। भारत चिली, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि तांबा, लिथियम, निकिल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, भारत के पास इन खनिजों का भंडार है, लेकिन इसका उपयोग अभी इसरो जैसी विशेष परियोजनाओं तक सीमित है। उद्योग अभी भी चीन से सस्ते दामों पर आयात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती है। एक अधिकारी ने कहा कि उद्योगों को वैकल्पिक बाजारों की ओर मोड़ना और कीमतों में प्रतिस्पर्धा करना कठिन है, लेकिन भारत अपनी विश्वसनीयता बनाकर एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभरना चाहता है। इस पहल को सफल बनाने के लिए देशों को संवेदनशील तकनीक साझा करने से पहले भारतीय प्रणाली पर भरोसा जताना होगा। महत्वपूर्ण खनिजों में चांदी, सिलिकॉन, मैंगनीज और ग्रेफाइट भी शामिल हैं, जिनके बिना रक्षा, एयरोस्पेस और परमाणु क्षेत्र की कल्पना भी मुश्किल है। फिलहाल, भारत सहित 30-40 देश एक साझा मंच पर काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता अभी दूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह गठबंधन मजबूत हुआ, तो चीन पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकती है





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