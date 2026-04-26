क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वालों के लिए चेतावनी: टैक्स नोटिस से बचने के लिए रखें ये ध्यान

आयकर विभाग क्रेडिट कार्ड से होने वाले बड़े खर्चों पर कड़ी नजर रख रहा है। अपनी आय और खर्चों का मिलान रखें और उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करें ताकि टैक्स नोटिस से बचा जा सके।

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आयकर विभाग अब क्रेडिट कार्ड से होने वाले बड़े खर्चों पर कड़ी नजर रख रहा है। यदि आपके क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च आपकी घोषित आय से मेल नहीं खाते हैं, तो आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है। आयकर विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और वित्तीय लेनदेन विवरण (SFT) प्राप्त करता है, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड से किए गए सभी खर्चों की जानकारी होती है। यदि यह जानकारी आपके आयकर रिटर्न (ITR) में दिखाई गई आय से मेल नहीं खाती है, तो विभाग आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। टैक्सBuddy के संस्थापक सुजीत बंगर ने एक उदाहरण दिया है। प्रतीक नाम के एक व्यक्ति ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था, लेकिन उसके क्रेडिट कार्ड से किए गए भारी खर्च SFT सिस्टम के माध्यम से उजागर हो गए। आयकर अधिकारियों ने प्रतीक के क्रेडिट कार्ड से किए गए 16.

6 लाख रुपये के खर्च को उसकी आय माना और उसकी कर योग्य आय में यह राशि जोड़ दी। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अक्सर परिवार के सदस्यों या व्यावसायिक खर्चों के लिए किया जाता है, लेकिन टैक्स के हिसाब से, कार्ड प्राथमिक धारक के पैन से जुड़ा होता है, इसलिए नोटिस उसी को भेजा जाएगा। उचित दस्तावेजीकरण के बिना, टैक्सपेयर के लिए यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि खर्च पूरी तरह से उसका नहीं है। प्रतीक ने अपने मामले में अपर्याप्त दस्तावेजीकरण की कमी को दूर किया। उसने बैंक स्टेटमेंट, कार्ड के अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रमाण, संबंधित पक्षों के ITR और एफिडेविट सहित विभिन्न दस्तावेज पेश किए। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो गया कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान किसने किया, स्रोत क्या था और लेनदेन का उद्देश्य क्या था। ITAT ने प्रतीक के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया और 16.6 लाख रुपये की राशि को कर योग्य आय से हटा दिया। यह मामला दर्शाता है कि उचित दस्तावेजीकरण कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपके क्रेडिट कार्ड का उपयोग अन्य लोग भी करते हैं, तो भुगतान प्रमाण, बैंक रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण सहित सभी संबंधित दस्तावेजों को संभाल कर रखना आवश्यक है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में एक ही बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान करते हैं या कुल मिलाकर 10 लाख रुपये से अधिक खर्च करते हैं, तो यह लेनदेन रिपोर्ट करने योग्य श्रेणी में आ जाता है और आयकर विभाग निगरानी बढ़ा सकता है। इसलिए, क्रेडिट कार्ड खर्च अब सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि टैक्स ट्रैकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है





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