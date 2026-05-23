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क्वाड गठबंधन की कमजोरी का कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई गिरावट है

राजनीति News

क्वाड गठबंधन की कमजोरी का कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई गिरावट है
क्वाडभारतअमेरिका
📆23-05-2026 10:54:00
📰NBT Hindi News
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क्वाड गठबंधन की कमजोरी का कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई गिरावट है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों में अत्यधिक अस्थिरता के कारण यह गिरावट आई है।

क्वाड गठबंधन की कमजोरी का कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई गिरावट है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों में अत्यधिक अस्थिरता के कारण यह गिरावट आई है। क्वाड की असफलता उसकी मूल बनावट में ही छिपी हुई है, जिसमें अपने लक्ष्य को लेकर चुप्पी साधे रहना और चीन का नाम सीधे तौर पर नहीं लेना शामिल है। भारत ने चीन के मुकाबले खुलकर खड़ा होने से हिचकिचाना स्वाभाविक है, जबकि अमेरिका ने हमेशा चाहा कि भारत चीन के मुकाबले खुलकर खड़ा हो। क्वाड की असली पहचान को लेकर खुद ही उलझन में है, क्या यह एक सुरक्षा संगठन है या फिर सार्वजनिक भलाई वाला क्लब?

नवंबर 2017 में हुई Quad की पहली बैठक के बारे में अमेरिका की तरफ से जारी बयान मुख्य रूप से सुरक्षा पर ही केंद्रित था, लेकिन क्वाड ने 'पब्लिक गुड्स' से जुड़े एक बड़े एजेंडे को अपनाना शुरू कर दिया। क्वाड भलाई के काम भी ज्यादा नहीं कर पाया, जैसे महामारी के दौरान Quad ने यह वादा किया था कि वह 2022 के आखिर तक दुनिया भर में कम से कम 1 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराक देगा, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। क्वाड की कमजोरी का एक और कारण यह है कि इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग और समन्वय की कमी है, जिससे क्वाड के लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। क्वाड की कमजोरी का यह सबसे बड़ा कारण है कि इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग और समन्वय की कमी है, जिससे क्वाड के लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है

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