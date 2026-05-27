क्वाड की तस्वीरें देखकर बाप-बाप क्यों चिल्ला रहे जिनपिंग?

क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद चीन की बेचैनी बढ़ गई है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती एकजुटता को बीजिंग अपने लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती मान रहा है।

दिल्ली में हुई क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद चीन की बेचैनी बढ़ गई है। भारत , अमेरिका , जापान और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती एकजुटता को बीजिंग अपने लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती मान रहा है। साल 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में सजे क्वाड शिखर सम्मेलन के महा-मंच ने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान ी पीएम और ऑस्ट्रेलिया ई प्रधानमंत्री ने एक साथ खड़े होकर कड़ा संदेश जारी किया, वैसे ही ड्रैगन की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है। चीन इस कदर तिलमिला गया है कि उसने चार लोग मिलकर किसी तीसरे देश को निशाना न बनाएं कहकर रोना शुरू कर दिया है। आखिर जो चीन हमेशा अपनी सैन्य ताकत की धौंस दिखाता था, वो अचानक दुनिया को शांति और स्थिरता की दुहाई क्यों देने लगा है?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के इस लीडरशिप एलायंस से कौन से 3 बड़े भू-राजनीतिक झटके लगे हैं? और हिंद महासागर में चीन की घेरेबंदी के लिए क्वाड का मास्टरस्ट्रोक क्या है?

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एकजुटता ने चीन को अपनी सैन्य ताकत की धौंस दिखाने का मौका नहीं दिया है। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो रही है। चीन ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन की ये कोशिशें नाकाम कर दी हैं। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसके पड़ोसी देशों में भी अस्थिरता फैल सकती है। चीन ने अपने पड़ोसी देशों में कई सैन्य ठिकाने बनाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन की ये सैन्य ठिकाने भी खतरे में डाल दिए हैं। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसके आर्थिक विकास पर भी असर पड़ सकता है। चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन के आर्थिक विकास को भी खतरे में डाल दिया है। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसकी राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। चीन ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन की राजनीतिक स्थिति को भी खतरे में डाल दिया है। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसके सैन्य बलों की क्षमता भी कमजोर हो सकती है। चीन ने अपने सैन्य बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन के सैन्य बलों की क्षमता को भी खतरे में डाल दिया है। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसके पड़ोसी देशों में भी अस्थिरता फैल सकती है। चीन ने अपने पड़ोसी देशों में कई सैन्य ठिकाने बनाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन की ये सैन्य ठिकाने भी खतरे में डाल दिए हैं। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसके आर्थिक विकास पर भी असर पड़ सकता है। चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन के आर्थिक विकास को भी खतरे में डाल दिया है। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसकी राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। चीन ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन की राजनीतिक स्थिति को भी खतरे में डाल दिया है। चीन को लगता है कि क्वाड की एकजुटता से उसके सैन्य बलों की क्षमता भी कमजोर हो सकती है। चीन ने अपने सैन्य बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्वाड की एकजुटता ने चीन के सैन्य बलों की क्षमता को भी खतरे में डाल दिया है





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