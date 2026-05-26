क्वाड का भविष्य: ट्रम्प की नीति से भारत‑जापान‑ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन में आई अनिश्चितता

जापान के विद्वानों ने क्वाड की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए, ट्रम्प की चीन‑मैत्री नीति और इंडो‑पैसिफिक से सैन्य हटाव ने गठबंधन को नेतृत्वहीन और रणनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। भारत में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में आयोजित बैठक ने इस गठबंधन की भविष्य में झुके हुए दिशा को फिर से उजागर किया है। जापान के प्रमुख विद्वान और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक उमी अरिगा ने इस मंच पर कहा कि क्वाड अब अपने मूल उद्देश्य- इंडो‑पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को संतुलित करना-से दूर होता जा रहा है। उनका मानना है कि यह विघटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की विदेश नीति की दिशा में गहरे परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है। ट्रम्प ने चीन के साथ रिश्तों को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें बीजिंग की यात्रा, व्यापार समझौते और उच्च‑स्तरीय संवाद शामिल हैं। इस पहल ने क्वाड के सदस्यों के बीच असहज माहौल पैदा किया, क्योंकि गठबंधन का सबसे बड़ा सुरक्षा‑सहयोगी अब अपने संभावित प्रतिद्वंद्वी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा था। परिणामस्वरूप, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को यह सवाल उठने लगा कि क्या क्वाड अभी भी अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सकता है या इसे पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। ट्रम्प के बहुप्रतिष्ठित विदेश नीति में परिवर्तन ने अफ्रीकी‑एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में शंकाएँ उत्पन्न कर दीं। फ़रवरी में इज़राइल‑ईरान संघर्ष के चरण में, अमेरिकी सैन्य बलों को इंडो‑पैसिफिक से हटाकर मध्य‑पूर्व में विस्तारित किया गया, जिससे एशिया‑प्रशांत के साझेदारों को यह डर लगा कि अमेरिका अब उनके रक्षा कवच में भरोसेमंद नहीं रहा। अमेरिकी 'एपिक फ्यूरी' ऑपरेशन के दौरान चार प्रमुख हथियार प्रणालियों में से आधे से अधिक का उपयोग कर लिया गया, जिससे एशियाई सहयोगियों को यह चिंता हुई कि भविष्य के संघर्ष में उन्हें अमेरिकी सैन्य समर्थन की कमी झेलनी पड़ेगी। यह स्थिति वाशिंगटन को दोहराव वाली चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया-एक ओर चीन के साथ रिश्तों को सुधारना, और दूसरी ओर अपने पारम्परिक सहयोगियों को आश्वस्त करना। इन विरोधाभासी कदमों के बीच, क्वाड की बैठक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य के विदेश मंत्रियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन स्पष्ट रणनीतिक दिशा का अभाव स्पष्ट रहा। उमी अरिगा ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिखर सम्मेलन की तिथि तय करना और गठबंधन को अप्रासंगिकता के कगार से बचाना था, न कि ठोस नीति निर्धारित करना। उन्होंने संकेत दिया कि 2025 में नियोजित शिखर सम्मेलन भी अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि ट्रम्प और जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने अब तक इसमें भाग नहीं लिया। इस राजनीतिक जड़ता और नेतृत्व की कमी ने क्वाड की रणनीतिक एकजुटता को कमजोर किया है, जिससे आकस्मिक सहयोगियों को इस गठबंधन की दीर्घकालिक उपयोगिता पर सवाल उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, क्वाड को पुनः सक्रिय करने के लिए स्पष्ट नेतृत्व, सामुदायिक राजनीतिक इच्छाशक्ति और अमेरिका की प्रतिबद्धता में दृढ़ता आवश्यक होगी.

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में आयोजित बैठक ने इस गठबंधन की भविष्य में झुके हुए दिशा को फिर से उजागर किया है। जापान के प्रमुख विद्वान और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक उमी अरिगा ने इस मंच पर कहा कि क्वाड अब अपने मूल उद्देश्य-इंडो‑पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को संतुलित करना-से दूर होता जा रहा है। उनका मानना है कि यह विघटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की विदेश नीति की दिशा में गहरे परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है। ट्रम्प ने चीन के साथ रिश्तों को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें बीजिंग की यात्रा, व्यापार समझौते और उच्च‑स्तरीय संवाद शामिल हैं। इस पहल ने क्वाड के सदस्यों के बीच असहज माहौल पैदा किया, क्योंकि गठबंधन का सबसे बड़ा सुरक्षा‑सहयोगी अब अपने संभावित प्रतिद्वंद्वी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा था। परिणामस्वरूप, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को यह सवाल उठने लगा कि क्या क्वाड अभी भी अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सकता है या इसे पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। ट्रम्प के बहुप्रतिष्ठित विदेश नीति में परिवर्तन ने अफ्रीकी‑एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में शंकाएँ उत्पन्न कर दीं। फ़रवरी में इज़राइल‑ईरान संघर्ष के चरण में, अमेरिकी सैन्य बलों को इंडो‑पैसिफिक से हटाकर मध्य‑पूर्व में विस्तारित किया गया, जिससे एशिया‑प्रशांत के साझेदारों को यह डर लगा कि अमेरिका अब उनके रक्षा कवच में भरोसेमंद नहीं रहा। अमेरिकी 'एपिक फ्यूरी' ऑपरेशन के दौरान चार प्रमुख हथियार प्रणालियों में से आधे से अधिक का उपयोग कर लिया गया, जिससे एशियाई सहयोगियों को यह चिंता हुई कि भविष्य के संघर्ष में उन्हें अमेरिकी सैन्य समर्थन की कमी झेलनी पड़ेगी। यह स्थिति वाशिंगटन को दोहराव वाली चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया-एक ओर चीन के साथ रिश्तों को सुधारना, और दूसरी ओर अपने पारम्परिक सहयोगियों को आश्वस्त करना। इन विरोधाभासी कदमों के बीच, क्वाड की बैठक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य के विदेश मंत्रियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन स्पष्ट रणनीतिक दिशा का अभाव स्पष्ट रहा। उमी अरिगा ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिखर सम्मेलन की तिथि तय करना और गठबंधन को अप्रासंगिकता के कगार से बचाना था, न कि ठोस नीति निर्धारित करना। उन्होंने संकेत दिया कि 2025 में नियोजित शिखर सम्मेलन भी अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि ट्रम्प और जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने अब तक इसमें भाग नहीं लिया। इस राजनीतिक जड़ता और नेतृत्व की कमी ने क्वाड की रणनीतिक एकजुटता को कमजोर किया है, जिससे आकस्मिक सहयोगियों को इस गठबंधन की दीर्घकालिक उपयोगिता पर सवाल उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, क्वाड को पुनः सक्रिय करने के लिए स्पष्ट नेतृत्व, सामुदायिक राजनीतिक इच्छाशक्ति और अमेरिका की प्रतिबद्धता में दृढ़ता आवश्यक होगी





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

क्वाड ट्रम्प नीति इंडो‑पैसिफिक भारत‑जापान‑ऑस्ट्रेलिया चीन‑संबंध

United States Latest News, United States Headlines