खड़गपुर-हावड़ा रेल मार्ग पर 23 जोड़ी लोकल ट्रेनें रद्द

दक्षिण-पूर्व रेलवे ने गुरुवार को खड़गपुर और हावड़ा के बीच चलने वाली 23 जोड़ी ईएमयू लोकल ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना रद्द की गई ट्रेनों की सूची को देखकर ही बनाएं।

खड़गपुर - हावड़ा रेल मार्ग पर यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दक्षिण-पूर्व रेलवे (SER) प्रशासन ने आगामी गुरुवार के लिए खड़गपुर और हावड़ा के बीच संचालित होने वाली 23 जोड़ी ईएमयू लोकल ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यात्रियों के लिए असुविधाजनक हो सकता है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा योजनाओं को ध्यानपूर्वक बनाएं। रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ये 23 जोड़ी ट्रेनें वे हैं जो सामान्यतः रविवार अथवा राष्ट्रीय अवकाशों के दौरान बंद रहती हैं। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने गुरुवार को भी इन ट्रेनों को रद्द रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि ये ट्रेनें गुरुवार को पटरी पर नहीं उतरेंगी। हालांकि, रेलवे ने यह स्पष्ट किया है कि सामान्य कार्यदिवसों में चलने वाली अन्य सभी नियमित लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित होंगी। यात्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल रद्द की गई ट्रेनों की सूची में शामिल ट्रेनों पर ही यह प्रभाव पड़ेगा। रद्द की गई ट्रेनों की विस्तृत सूची इस प्रकार है: अप साइड ( खड़गपुर से हावड़ा ): 38703, 38403, 38103, 38303, 38409, 38105, 38417, 38421, 38713, 38715, 38717, 38435, 38443, 38445, 38449, 38313, 38451, 38319, 38909, 38911, 38917, 38031 और 38033। डाउन साइड ( हावड़ा से खड़गपुर ): 38306, 38408, 38308, 38412, 38414, 38708, 38712, 38104, 38418, 38106, 38312, 38426, 38434, 38436, 38722, 38724, 38450, 38456, 38914, 38916, 38922, 38032 और 38036। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा से पहले इस सूची को अवश्य देख लें। खड़गपुर - हावड़ा रेल मार्ग पर प्रतिदिन हजारों यात्री आवागमन करते हैं, जिनमें छात्र, नौकरीपेशा लोग और अन्य यात्री शामिल हैं। 23 जोड़ी ट्रेनों के अचानक रद्द होने से गुरुवार को अन्य ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की प्रबल संभावना है। इस स्थिति से निपटने के लिए, रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना रद्द की गई ट्रेनों की सूची को ध्यान में रखकर ही बनाएं। यदि संभव हो तो, वैकल्पिक मार्गों या परिवहन साधनों का उपयोग करने पर विचार करें। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी ताकि यात्रियों को जानकारी प्रदान की जा सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों को रेलवे प्रशासन से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया जाता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या निकटतम रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और इस स्थिति में भी पूरी तत्परता से काम कर रहा है। यह निर्णय कुछ समय के लिए असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है ताकि रेलवे ट्रैक पर आवश्यक रखरखाव कार्य किया जा सके और भविष्य में सुरक्षित और सुचारू रेल सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस निर्णय को समझें और रेलवे प्रशासन का सहयोग करें.

खड़गपुर-हावड़ा रेल मार्ग पर यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दक्षिण-पूर्व रेलवे (SER) प्रशासन ने आगामी गुरुवार के लिए खड़गपुर और हावड़ा के बीच संचालित होने वाली 23 जोड़ी ईएमयू लोकल ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यात्रियों के लिए असुविधाजनक हो सकता है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा योजनाओं को ध्यानपूर्वक बनाएं। रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ये 23 जोड़ी ट्रेनें वे हैं जो सामान्यतः रविवार अथवा राष्ट्रीय अवकाशों के दौरान बंद रहती हैं। विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, रेलवे प्रशासन ने गुरुवार को भी इन ट्रेनों को रद्द रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि ये ट्रेनें गुरुवार को पटरी पर नहीं उतरेंगी। हालांकि, रेलवे ने यह स्पष्ट किया है कि सामान्य कार्यदिवसों में चलने वाली अन्य सभी नियमित लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित होंगी। यात्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल रद्द की गई ट्रेनों की सूची में शामिल ट्रेनों पर ही यह प्रभाव पड़ेगा। रद्द की गई ट्रेनों की विस्तृत सूची इस प्रकार है: अप साइड (खड़गपुर से हावड़ा): 38703, 38403, 38103, 38303, 38409, 38105, 38417, 38421, 38713, 38715, 38717, 38435, 38443, 38445, 38449, 38313, 38451, 38319, 38909, 38911, 38917, 38031 और 38033। डाउन साइड (हावड़ा से खड़गपुर): 38306, 38408, 38308, 38412, 38414, 38708, 38712, 38104, 38418, 38106, 38312, 38426, 38434, 38436, 38722, 38724, 38450, 38456, 38914, 38916, 38922, 38032 और 38036। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा से पहले इस सूची को अवश्य देख लें। खड़गपुर-हावड़ा रेल मार्ग पर प्रतिदिन हजारों यात्री आवागमन करते हैं, जिनमें छात्र, नौकरीपेशा लोग और अन्य यात्री शामिल हैं। 23 जोड़ी ट्रेनों के अचानक रद्द होने से गुरुवार को अन्य ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने की प्रबल संभावना है। इस स्थिति से निपटने के लिए, रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना रद्द की गई ट्रेनों की सूची को ध्यान में रखकर ही बनाएं। यदि संभव हो तो, वैकल्पिक मार्गों या परिवहन साधनों का उपयोग करने पर विचार करें। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी ताकि यात्रियों को जानकारी प्रदान की जा सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। यात्रियों को रेलवे प्रशासन से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया जाता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या निकटतम रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और इस स्थिति में भी पूरी तत्परता से काम कर रहा है। यह निर्णय कुछ समय के लिए असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है ताकि रेलवे ट्रैक पर आवश्यक रखरखाव कार्य किया जा सके और भविष्य में सुरक्षित और सुचारू रेल सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस निर्णय को समझें और रेलवे प्रशासन का सहयोग करें





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खड़गपुर हावड़ा रेलवे ट्रेनें रद्द ईएमयू लोकल

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