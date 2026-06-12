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खतरनाक कारोबार: डेंटिस्ट, जिम ट्रेनर, ब्यूटी क्लीनिक संचालक बेच रहे गैर-कानूनी ट्रीटमेंट

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खतरनाक कारोबार: डेंटिस्ट, जिम ट्रेनर, ब्यूटी क्लीनिक संचालक बेच रहे गैर-कानूनी ट्रीटमेंट
ब्रेस्ट एनलार्जमेंटवजन घटाने वाले इंजेक्शनस्टेरॉयड
📆12-06-2026 01:43:00
📰Dainik Bhaskar
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मध्य प्रदेश में शादी से पहले ‘परफेक्ट लुक’ पाने की चाहत ने खतरनाक ब्यूटी और फिटनेस कारोबार को बढ़ावा दिया है। वजन घटाने वाले इंजेक्शन, स्टेरॉयड, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और वर्जिनिटी से जुड़े प्रोसीजर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इनके काइस नेटवर्क की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर की अंडरकवर टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया।

डेंटिस्ट कर रहा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट , जिम ट्रेनर लगा रहा दुबला होने का इंजेक्शन; 2 लाख तक वसूल रहेगलत ट्रीटमेंट के कारण हार्ट अटैक , किडनी-लिवर डैमेज , हार्मोनल असंतुलन से मौत तक का खतरा रहता है। शादी से पहले ‘परफेक्ट लुक’ पाने की चाहत ने मध्य प्रदेश में खतरनाक ब्यूटी और फिटनेस कारोबार को बढ़ावा दिया है। वजन घटाने वाले इंजेक्शन , स्टेरॉयड , ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और वर्जिनिटी से जुड़े प्रोसीजर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इनके काइस नेटवर्क की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर की अंडरकवर टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया.

डेंटिस्ट कर रहा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, जिम ट्रेनर लगा रहा दुबला होने का इंजेक्शन; 2 लाख तक वसूल रहेगलत ट्रीटमेंट के कारण हार्ट अटैक, किडनी-लिवर डैमेज, हार्मोनल असंतुलन से मौत तक का खतरा रहता है। शादी से पहले ‘परफेक्ट लुक’ पाने की चाहत ने मध्य प्रदेश में खतरनाक ब्यूटी और फिटनेस कारोबार को बढ़ावा दिया है। वजन घटाने वाले इंजेक्शन, स्टेरॉयड, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और वर्जिनिटी से जुड़े प्रोसीजर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इनके काइस नेटवर्क की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर की अंडरकवर टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया

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