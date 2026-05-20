खत्म हुआ डोनाल्ड ट्रम्प के वीटो का अधिकार, लेकिन सीनेट में वीटो भी बाकी

ट्रम्प के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की; राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकीअमेरिकान संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है लेकिन सीनेट में वीटो भी बाकी है.
ट्रम्प के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की; राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकीअमेरिकान संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इस प्रस्ताव को 50-47 से पास किया गया, हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रम्प सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। विपक्ष बोला- युद्ध शुरू करने का अधिकार संसद के पास हो.
ट्रम्प के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की; राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकीअमेरिकान संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इस प्रस्ताव को 50-47 से पास किया गया, हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रम्प सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। विपक्ष बोला- युद्ध शुरू करने का अधिकार संसद के पास हो
ट्रम्प के सांसदों ने वोटिंग की राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार अमेरिका में युद्ध शुरू करने का अधिकार सैन्य कार्रवाई कानून युद्धविराम बाहरी धारावाहिक Обладнання Bedraagt व्हाइट हाउस ट्रम्प के साथ इजराइल का अच्छा व्यवहार नहीं किय होटल मैराना में राष्ट्रपति सम्मेलन हुए राष्ट्रपति की लोकप्रियता इजराइल के प्रधानमंत्री चुनाव