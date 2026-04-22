खरगे को नोटिस पर भड़की कांग्रेस: चुनाव आयोग पर लगाया गृह मंत्रालय का आरोप

कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे गए नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, आयोग को गृह मंत्रालय का संलग्न कार्यालय बताते हुए लोकतंत्र पर सीधा प्रहार करार दिया।
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे गए नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी ने आयोग को गृह मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय बताते हुए आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। यह विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरगे द्वारा 'आतंकवादी' कहे जाने के बाद उत्पन्न हुआ है। खरगे ने चेन्नई में एक रैली में प्रधानमंत्री पर सरकारी तंत्र और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी समानता में विश्वास नहीं रखते और उनकी पार्टी न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। बाद में खरगे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका आशय प्रधानमंत्री को शाब्दिक अर्थों में आतंकवादी कहना नहीं था, बल्कि यह कहना था कि वे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आतंकित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अब एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के बजाय केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारों पर नाच रहा है। उन्होंने कहा कि कई लाख मतों की चोरी को अंजाम देने के बाद, आज आयोग ने गृह मंत्रालय के कार्यालय की तरह काम करने का नया सबूत पेश किया है। रमेश ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसका मौजूदा आचरण संविधान के साथ विश्वासघात है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त पर है। उन्होंने इस नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए, क्योंकि यह तमिलनाडु में मतदान और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने खरगे की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने खरगे को 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने का निर् देश दिया था। इस मामले ने देश में राजनीति क तापमान को और बढ़ा दिया है, खासकर तब जब बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की दस्तक हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग की यह कार्रवाई विपक्षी दलों को कमजोर करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। पार्टी ने यह भी कहा है कि आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और किसी भी राजनीति क दबाव में नहीं आना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आगे भी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यह घटना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इसका भविष्य के चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव आयोग को इस मामले में तत्काल और उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बहाल हो सके.
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे गए नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी ने आयोग को गृह मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय बताते हुए आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। यह विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरगे द्वारा 'आतंकवादी' कहे जाने के बाद उत्पन्न हुआ है। खरगे ने चेन्नई में एक रैली में प्रधानमंत्री पर सरकारी तंत्र और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी समानता में विश्वास नहीं रखते और उनकी पार्टी न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन नहीं करती। बाद में खरगे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका आशय प्रधानमंत्री को शाब्दिक अर्थों में आतंकवादी कहना नहीं था, बल्कि यह कहना था कि वे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आतंकित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अब एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के बजाय केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारों पर नाच रहा है। उन्होंने कहा कि कई लाख मतों की चोरी को अंजाम देने के बाद, आज आयोग ने गृह मंत्रालय के कार्यालय की तरह काम करने का नया सबूत पेश किया है। रमेश ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसका मौजूदा आचरण संविधान के साथ विश्वासघात है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त पर है। उन्होंने इस नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए, क्योंकि यह तमिलनाडु में मतदान और पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने खरगे की टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने खरगे को 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। इस मामले ने देश में राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है, खासकर तब जब बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की दस्तक हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग की यह कार्रवाई विपक्षी दलों को कमजोर करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। पार्टी ने यह भी कहा है कि आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आगे भी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यह घटना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इसका भविष्य के चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव आयोग को इस मामले में तत्काल और उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बहाल हो सके
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