खरगोन की वायरल गर्ल मामला: नाबालिग निकली मोनालिसा, माता-पिता की गुहार, भाजपा ने बताया 'लव जिहाद'

मध्य प्रदेश के खरगोन में वायरल हुई मोनालिसा के नाबालिग होने का खुलासा, माता-पिता ने सरकार से बेटी को वापस दिलाने की गुहार लगाई, भाजपा विधायक ने बताया 'लव जिहाद', पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, जांच जारी।

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में वायरल हुई मोनालिसा , जो अब नाबालिग निकली है, के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में माता-पिता ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को वापस दिलाया जाए। वहीं, भाजपा विधायक ने इस घटना को एक षड्यंत्र करार दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर के प्रसव पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार, वायरल गर्ल मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। इस खुलासे के बाद, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल महेश्वर

एक बार फिर देशभर में चर्चा का विषय बन गया है। यह मामला केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि केरल और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है।\दरअसल, बागपत (उत्तर प्रदेश) के फरमान के साथ केरल में शादी करने के बाद वायरल गर्ल के पिता जय सिंह भोंसले ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन दिया था। इसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया, जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। मोनालिसा की फरमान के साथ शादी होने के बाद जब माता-पिता को इस बात का पता चला, तो उन्होंने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ महेश्वर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। लेकिन मामले में तेजी तब आई, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने इस मामले की जांच के लिए डीजीपी केरल और डीजीपी मध्य प्रदेश को निर्देश दिए। इसके बाद जांच में तेजी आई। मानव अधिकार आयोग दिल्ली ने भी खरगोन एसपी रवींद्र वर्मा को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज मोनालिसा का जन्म जब महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव पंजीकरण रजिस्टर की जांच की गई, तो वर्ष 2009 के रिकॉर्ड में मोनालिसा के जन्म की पुष्टि हुई। उसकी जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज की गई थी। जांच में पता चला कि नगर परिषद महेश्वर द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी था, जिसके आधार पर उसे बालिग बताकर शादी की गई थी।\मोनालिसा को जल्द से जल्द वापस दिलाने की मांग करते हुए मोनालिसा के पिता जय सिंह भोंसले और मां लताबाई ने मीडिया के सामने कहा, ''हम पहले से ही कह रहे थे कि हमारी बेटी को फंसाया गया है। वह सीधी-सादी और भोली है, उसे गुमराह किया गया। झूठा सर्टिफिकेट बनाकर उसके साथ शादी की गई है। हम तो कहते हैं यह 'लव जिहाद' ही है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी बेटी को हमें शीघ्र वापस दिलाए।'' विधायक ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताया है। महेश्वर के भाजपा विधायक राजकुमार ने शुक्रवार की दोपहर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में कहा कि यह शुद्ध रूप से 'लव जिहाद' का मामला है। जानबूझकर हमारी नगर की बेटी को फंसाया गया, झूठा प्रमाण पत्र बनवाया गया और उसके आधार पर शादी की गई। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरकार को जल्द से जल्द मोनालिसा को वापस लाना चाहिए। अस्पताल के रिकॉर्ड को सही बताते हुए, महेश्वर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अतुल गौर का कहना है कि मोनालिसा भोंसले का जन्म प्रमाण पत्र उनके कार्यालय ने ही जारी किया है। बच्चों के जन्म के समय नाम रजिस्टर्ड किया जाता है। प्रसव पंजीकरण रजिस्टर में उनके माता-पिता का नाम और पुत्री का जन्म 30 दिसंबर 2009 को दर्ज है। नगर परिषद की ओर से जारी बयान में, महेश्वर नगर परिषद CMO प्रियंका पांडे ने कहा कि मोनालिसा की मां ने नगर परिषद में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं था, इसलिए तहसीलदार के आदेश पर प्रमाण पत्र जारी किया गया। अस्पताल से जारी जन्म प्रमाण पत्र सही है, जबकि हमारी ओर से जारी प्रमाण पत्र गलत था, जिसे निरस्त कर दिया गया है और पोर्टल से भी हटा दिया गया है। एडवोकेट प्रथम दुबे का कहना है कि मोनालिसा और फरमान की शादी के बाद यह मामला बहुत चर्चा में आया। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि बागपत (यूपी) में रहने वाले फरमान और महेश्वर की रहने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी हुई है। यह बेहद षडयंत्रपूर्वक रचा गया था। केरल में राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति और पुलिस सुरक्षा में शादी हुई थी। एक जनजाति भारतीय समाज की बेटी की शादी में इतने बड़े लोगों का आना एक सवाल खड़ा करता है





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