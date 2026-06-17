खरवस मिठाई की रेसिपी: भाप में पकने वाली हेल्दी और पारंपरिक मिठाई

खरवस एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो गाय या भैंस के कोलोस्ट्रम दूध को भाप में पकाकर बनाई जाती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर और स्वाद में लाजवाब होती है। जानें सिमरन की रसोई से आसान रेसिपी।

खरवस एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो दूध को उबालकर नहीं, बल्कि भाप में पकाकर बनाई जाती है। यह मिठाई मुख्य रूप से गाय या भैंस के कोलोस्ट्रम दूध से तैयार होती है, जिसे प्रेगनेंसी के बाद पहले कुछ दिनों में प्राप्त किया जाता है। कोलोस्ट्रम दूध पोषक तत्वों, प्रोटीन और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों से भरपूर होता है, जो इसे एक स्वास्थ्यवर्धक मिठाई बनाता है। खरवस को भारत के कई हिस्सों में बली या चीक नाम से भी जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसे इडली या ढोकले की तरह भाप में पकाया जाता है, जिससे इसका प्राकृतिक गाढ़ापन बना रहता है और यह मलाईदार बनावट पाता है। सिमरन की रसोई से मिली रेसिपी के अनुसार, खरवस बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो गाढ़े कोलोस्ट्रम दूध को छान लें। इसमें आधा कप चीनी और आधा कप सामान्य दूध मिलाएं। चीनी को पूरी तरह घोलने के लिए इसे 2-3 मिनट तक फेंटें। फिर इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाएं। वैकल्पिक रूप से कद्दूकस किया जायफल भी डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को एक ऐसे बर्तन में डालें जो स्टीमर या कड़ाही में रखा जा सके। दूसरी तरफ, कड़ाही में 1 कप पानी गर्म करें और उसमें स्टैंड रखें। जब भाप बनने लगे, तो दूध वाले बर्तन को स्टैंड पर रखें और कड़ाही को ढक दें। मीडियम आंच पर 20 मिनट तक भाप में पकाएं। पकने के बाद चाकू या टूथपिक से जांचें कि मिठाई सेट हो गई है या नहीं। अगर चाकू साफ निकलता है, तो खरवस तैयार है। इसे ठंडा होने दें, फिर चौकोर टुकड़ों में काटकर परोसें। यह मिठाई न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कोलोस्ट्रम दूध में मौजूद एंटीबॉडीज और प्रोटीन बच्चों और बड़ों दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। खरवस का पारंपरिक महत्व भी है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। सिमरन की रेसिपी ने इसे घर पर बनाना आसान बना दिया है। ध्यान रखें कि इस रेसिपी के लिए सामान्य दूध काम नहीं करता, केवल कोलोस्ट्रम दूध ही उपयुक्त है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि दूध ताजा और स्वच्छ हो। खरवस की यह रेसिपी पूरी तरह पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक है। इसे आप डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें चीनी होती है, इसलिए संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। यह मिठाई सर्दियों में विशेष रूप से पसंद की जाती है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखती है। आजकल बाजार में भी खरवस उपलब्ध है, लेकिन घर पर बनी ताजी मिठाई का स्वाद ही कुछ और है। सिमरन की रसोई से प्राप्त यह रेसिपी बहुत सरल है और इसे कोई भी बना सकता है। बस जरूरत है कि सही सामग्री और विधि का पालन किया जाए। तो अगली बार जब आपको कुछ नया और हेल्दी मिठाई ट्राई करने की इच्छा हो, तो खरवस जरूर बनाएं। यह न सिर्फ आपकी स्वाद कलियों को तृप्त करेगी, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी.

खरवस एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो दूध को उबालकर नहीं, बल्कि भाप में पकाकर बनाई जाती है। यह मिठाई मुख्य रूप से गाय या भैंस के कोलोस्ट्रम दूध से तैयार होती है, जिसे प्रेगनेंसी के बाद पहले कुछ दिनों में प्राप्त किया जाता है। कोलोस्ट्रम दूध पोषक तत्वों, प्रोटीन और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों से भरपूर होता है, जो इसे एक स्वास्थ्यवर्धक मिठाई बनाता है। खरवस को भारत के कई हिस्सों में बली या चीक नाम से भी जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसे इडली या ढोकले की तरह भाप में पकाया जाता है, जिससे इसका प्राकृतिक गाढ़ापन बना रहता है और यह मलाईदार बनावट पाता है। सिमरन की रसोई से मिली रेसिपी के अनुसार, खरवस बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो गाढ़े कोलोस्ट्रम दूध को छान लें। इसमें आधा कप चीनी और आधा कप सामान्य दूध मिलाएं। चीनी को पूरी तरह घोलने के लिए इसे 2-3 मिनट तक फेंटें। फिर इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर मिलाएं। वैकल्पिक रूप से कद्दूकस किया जायफल भी डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को एक ऐसे बर्तन में डालें जो स्टीमर या कड़ाही में रखा जा सके। दूसरी तरफ, कड़ाही में 1 कप पानी गर्म करें और उसमें स्टैंड रखें। जब भाप बनने लगे, तो दूध वाले बर्तन को स्टैंड पर रखें और कड़ाही को ढक दें। मीडियम आंच पर 20 मिनट तक भाप में पकाएं। पकने के बाद चाकू या टूथपिक से जांचें कि मिठाई सेट हो गई है या नहीं। अगर चाकू साफ निकलता है, तो खरवस तैयार है। इसे ठंडा होने दें, फिर चौकोर टुकड़ों में काटकर परोसें। यह मिठाई न केवल स्वाद में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। कोलोस्ट्रम दूध में मौजूद एंटीबॉडीज और प्रोटीन बच्चों और बड़ों दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। खरवस का पारंपरिक महत्व भी है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। सिमरन की रेसिपी ने इसे घर पर बनाना आसान बना दिया है। ध्यान रखें कि इस रेसिपी के लिए सामान्य दूध काम नहीं करता, केवल कोलोस्ट्रम दूध ही उपयुक्त है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि दूध ताजा और स्वच्छ हो। खरवस की यह रेसिपी पूरी तरह पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक है। इसे आप डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें चीनी होती है, इसलिए संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। यह मिठाई सर्दियों में विशेष रूप से पसंद की जाती है, क्योंकि यह शरीर को गर्म रखती है। आजकल बाजार में भी खरवस उपलब्ध है, लेकिन घर पर बनी ताजी मिठाई का स्वाद ही कुछ और है। सिमरन की रसोई से प्राप्त यह रेसिपी बहुत सरल है और इसे कोई भी बना सकता है। बस जरूरत है कि सही सामग्री और विधि का पालन किया जाए। तो अगली बार जब आपको कुछ नया और हेल्दी मिठाई ट्राई करने की इच्छा हो, तो खरवस जरूर बनाएं। यह न सिर्फ आपकी स्वाद कलियों को तृप्त करेगी, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होगी





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