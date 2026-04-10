ख़्वाजा आसिफ़ के 'कैंसर' वाले बयान पर इसराइल की कड़ी प्रतिक्रिया, युद्धविराम में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ के इसराइल को 'कैंसर' कहने पर इसराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इसराइल, पाकिस्तान की भूमिका को लेकर असहज है और दोनों देशों के बीच लेबनान को लेकर मतभेद सामने आए हैं।

ख़्वाजा आसिफ़ ने इसराइल को 'कैंसर' कहा, बयान पर इसराइल ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ ने इसराइल पर जनसंहार का आरोप लगाते हुए उसे 'मानवता के लिए धब्बा' और 'कैंसर राष्ट्र' बताया। इस पर इसराइल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान , अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की इस्लामाबाद में बैठक होने वाली थी, लेकिन इसराइल पाकिस्तान की भूमिका को लेकर असहज है।\ इसराइल

ने ख़्वाजा आसिफ़ के बयान को 'शर्मनाक और निंदनीय' बताया है। इसराइल का कहना है कि वे इस तरह के बयानों को बेहद गंभीरता से देखते हैं, जो खुद को 'शांति की मध्यस्थ' बताने वाली सरकार से आते हैं। इसराइल ने यह भी कहा कि यहूदी राष्ट्र को 'कैंसरग्रस्त' कहना दरअसल उसके विनाश की मांग करने जैसा है। इसराइल का कहना है कि वह उन आतंकियों के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा जो उसके खात्मे की कसम खाते हैं। पाकिस्तान और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। भारत में इसराइल के राजदूत ने भी पाकिस्तान पर 'भरोसा नहीं किया जा सकता' कहा था। इस बीच, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बयान की निंदा की। नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से इसराइल के ख़ात्मे की कामना करना बेहद आपत्तिजनक है।\इस युद्धविराम में इसराइल और पाकिस्तान के बीच लेबनान को लेकर मतभेद उभरकर सामने आ गए हैं। ईरान और पाकिस्तान का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम की शर्तों में लेबनान पर हमले न करना भी शामिल है, जबकि इसराइल और अमेरिका दोनों ने ही कहा कि युद्धविराम में लेबनान शामिल नहीं है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने अपनी कैबिनेट से जितनी जल्दी हो सके लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करने को कहा है, जिसका केंद्र हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करना और इसराइल और लेबनान के बीच शांति संबंधों की स्थापना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की मध्यस्थता पाकिस्तान ने की, लेकिन इसराइल का कहना है कि पाकिस्तान एक भरोसेमंद प्लेयर नहीं है। भारत में इसराइल के राजदूत ने कहा कि अमेरिका ने अपने कारणों से पाकिस्तान की मदद लेने का फ़ैसला किया होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने भी युद्धविराम के प्रयासों के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी युद्धविराम का एलान होने पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा किया था





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