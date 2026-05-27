खाटूश्यामजी में एकादशी मेले से पहले क़ानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। तोरण द्वार के पास एक युवक पर हमला हुआ है, जिसके बाद उसकी हालत नाज़ुक हो गई है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

राजस्थान की प्रतिष्ठित नगरी खाटूश्यामजी में एकादशी मेले से पहले क़ानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। तोरण द्वार के पास एक युवक पर हमला हुआ है, जिसके बाद उसकी हालत नाज़ुक हो गई है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस घटना ने प्रशासनिक संवेदनशीलता और जनता की सुरक्षा के प्रति जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। खाटूश्यामजी में हर महीने आयोजित होने वाला मासिक एकादशी मेला एक अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्याम भक्त शामिल होते हैं। तोरण द्वार ही वह मुख्य मार्ग है जहां से होकर सभी श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों के लिए मुख्य मंदिर की कतारों में प्रवेश करते हैं.

राजस्थान की प्रतिष्ठित नगरी खाटूश्यामजी में एकादशी मेले से पहले क़ानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। तोरण द्वार के पास एक युवक पर हमला हुआ है, जिसके बाद उसकी हालत नाज़ुक हो गई है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस घटना ने प्रशासनिक संवेदनशीलता और जनता की सुरक्षा के प्रति जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। खाटूश्यामजी में हर महीने आयोजित होने वाला मासिक एकादशी मेला एक अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्याम भक्त शामिल होते हैं। तोरण द्वार ही वह मुख्य मार्ग है जहां से होकर सभी श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों के लिए मुख्य मंदिर की कतारों में प्रवेश करते हैं





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