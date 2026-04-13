खाड़ी देश अमेरिका पर निर्भरता कम कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन से खरीद पर जोर

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बावजूद, खाड़ी देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अब अमेरिका के बजाय दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और अन्य देशों से हथियार खरीदने पर विचार कर रहे हैं। इसका कारण अमेरिकी हथियार उद्योग द्वारा डिलीवरी में हो रही देरी और ईरान के हमलों से निपटने की आवश्यकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बावजूद, खाड़ी देश ों में सु रक्षा की चिंताएं बरकरार हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के हमलों से निपटने और अपने मिसाइल भंडारों को फिर से भरने के लिए सऊदी अरब , संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) और कतर अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे देशों से हथियार खरीदने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि खाड़ी देश ों की भारी मांग और अमेरिकी हथियार उद्योग द्वारा

डिलीवरी में हो रही देरी के कारण यह बदलाव आया है, जिससे अमेरिकी हथियार उद्योग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और छह हफ्तों की भारी बमबारी के बाद अपने घटते मिसाइल भंडार को भरने के लिए नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी हथियार उद्योग की धीमी उत्पादन गति और डिलीवरी में होने वाली देरी के कारण, खाड़ी देश दक्षिण कोरियाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूक्रेनी ड्रोन और कम लागत वाली ब्रिटिश मिसाइलों जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं और सौदे कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि युद्ध के दौरान ईरान द्वारा सस्ते शाहेद ड्रोन से किए गए बड़े पैमाने पर हमलों की क्षमता ने अमेरिका और खाड़ी देशों दोनों को चौंका दिया है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर हथियारों की कमी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। खाड़ी देश अब अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों से संपर्क कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पेट्रियट इंटरसेप्टर बनाने वाले जापान से संपर्क किया है। रियाद ने दक्षिण कोरिया की कंपनियों 'हनवा' और 'एलआईजी नेक्स1' से अपने 'एम-सैम' (M-SAM) सिस्टम के ऑर्डर को जल्दी पूरा करने का आग्रह किया है। यह मध्यम दूरी का सिस्टम ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और यूएई पहले ही इसका सफल इस्तेमाल ईरानी हथियारों के खिलाफ कर चुका है। कतर और सऊदी अरब ने हाल ही में यूक्रेन के साथ रक्षा सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कतर के अधिकारी यूक्रेनी ट्रेनिंग ग्राउंड्स का दौरा भी कर चुके हैं। ये देश अब इंटरसेप्टर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों की मांग कर रहे हैं। हालांकि, यूक्रेन की कंपनियां अपनी खुद की मांग के कारण फिलहाल निर्यात करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन खाड़ी देश भविष्य के लिए तकनीक साझा करने पर जोर दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, खाड़ी देश अब स्टार्टअप्स की ओर भी देख रहे हैं। ब्रिटेन की कैंब्रिज एयरोस्पेस जल्द ही खाड़ी देशों को छोटी और कम लागत वाली मिसाइलों की आपूर्ति शुरू करेगी। ये मिसाइलें विशेष रूप से ड्रोन और अन्य छोटे हथियारों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह कदम महंगे अमेरिकी पेट्रियट मिसाइलों के बजाय सस्ते और प्रभावी समाधान ढूंढने की कोशिश का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में यूएई, कुवैत और जॉर्डन के साथ 23 बिलियन डॉलर के हथियारों का सौदा किया था, जिसमें पैट्रिएट PAC-3 मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन इनकी डिलीवरी में सालों का वक्त लग सकता है। दुनिया भर में बढ़ती युद्ध की स्थिति के कारण अमेरिकी उत्पादन क्षमता मांग के अनुरूप नहीं है। स्विट्जरलैंड ने भी 2022 में पांच पेट्रियट सिस्टम के ऑर्डर दिए थे, जिसे वह रद्द करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अब यूक्रेन को प्राथमिकता दे रहा है





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