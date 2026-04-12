खाड़ी और पश्चिम एशिया में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित, सरकार ने दी जानकारी

केंद्र सरकार ने रविवार को बताया कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। जहाजरानी मंत्रालय नाविकों की भलाई और निर्बाध समुद्री परिचालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और भारतीयों की सुरक्षित वापसी में मदद कर रहा है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इस मामले में पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जहाजरानी महानिदेशालय के माध्यम से अब तक 2084 से अधिक भारतीय नाविक ों को सुरक्षित वापस लाने में मदद की गई है, जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान वापस लाए गए 75 नाविक भी शामिल हैं। मंत्रालय इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है और सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे देश में बंदरगाहों का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है, जिससे माल ढुलाई और अन्य समुद्री गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी हैं। जहाजरानी मंत्रालय विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री हितधारकों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाविकों की भलाई और समुद्री परिचालन सुचारू रूप से चलता रहे, मंत्रालय समन्वय बनाए हुए है। एक समर्पित जहाजरानी नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम कर रहा है। इस कक्ष को शुरुआत से ही बड़ी संख्या में कॉल और ईमेल प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में उत्पन्न हो रही स्थिति के प्रति जागरूकता और चिंता को दर्शाते हैं। वर्तमान स्थिति में, नियंत्रण कक्ष महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने का कार्य कर रहा है, साथ ही नाविकों और उनके परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में मौजूद भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत के मिशन लगातार स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क में हैं, और उनकी सुरक्षा एवं भलाई के लिए हर संभव सहायता और सलाह प्रदान कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय इस क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय स्थिति का आकलन करने और उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिन देशों का हवाई क्षेत्र खुला है, वहां से उड़ानें जारी हैं, जिससे भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापसी में मदद मिल रही है। 28 फरवरी से अब तक लगभग 8,97,000 लोग इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं। संकट की स्थिति में, मंत्रालय विभिन्न मार्गों के माध्यम से भारतीयों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण, आर्मेनिया और अजरबैजान के माध्यम से भारतीयों की यात्रा में सहायता की जा रही है। इसी तरह, इजरायली हवाई क्षेत्र बंद होने पर, जॉर्डन और मिस्र के माध्यम से वापसी की व्यवस्था की जा रही है।

इस संकट की स्थिति में, भारत सरकार ने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। भारतीय नौसेना के कमांडर नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संकट के प्रभावों पर गहन विचार-विमर्श करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। यह बैठक रणनीतिक योजना बनाने और भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों को मजबूत करने में मदद करेगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इस संबंध में, जहाजरानी महानिदेशालय नाविकों की सुरक्षा और वापसी सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। सरकार ने संकट से प्रभावित सभी लोगों को धैर्य रखने और अधिकारियों का सहयोग करने का आग्रह किया है। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द ही वापस लाया जाएगा। इस चुनौतीपूर्ण समय में, भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। इस संकट से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों और हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय शामिल है।





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