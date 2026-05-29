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खाद्य तेल, सर्फ, शैंपू और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े, आने वाले दिनों में और महंगाई का अनुमान

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खाद्य तेल, सर्फ, शैंपू और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े, आने वाले दिनों में और महंगाई का अनुमान
महंगाईखाद्य तेलसर्फ
📆29-05-2026 15:44:00
📰Dainik Jagran
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पाम ऑयल, ग्लिसरीन और पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। खुदरा बाजार में खाद्य तेलों के दाम 145 से 205 रुपये प्रति 750 ग्राम तक पहुंच गए हैं। सर्फ, साबुन और शैंपू की कीमतों में भी 5-10 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी 10-15 प्रतिशत महंगे हुए हैं। कारोबारियों का कहना है कि यदि कच्चे माल की कीमतों में राहत नहीं मिली तो आगामी महीनों में और मूल्य वृद्धि हो सकती है।

रोजमर्रा की जरूरतों पर महंगाई का असर और तेज होता जा रहा है। पाम ऑयल, ग्लिसरीन और पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण खाद्य तेल , सर्फ , शैंपू और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि अगर कच्चे माल की कीमतों में जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले दिनों में आम लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ सकता है। खुदरा बाजार में खाद्य तेल ों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 750 ग्राम सोयातेल की कीमत अब 145 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि धारा ब्रांड का तेल 180 रुपये, सलोनी 180 रुपये, पतंजलि का तेल 200 रुपये और इंजन ब्रांड का तेल 205 रुपये तक बिक रहा है। खुदरा विक्रेता महासंघ के अनुसार पिछले तीन महीनों में पाम ऑयल की थोक कीमतों में 12 से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सर्फ , साबुन और शैंपू पर भी इसका असर पड़ा है। साबुन, सर्फ , शैंपू और हैंडवॉश बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन लागत तेजी से बढ़ी है। कारोबारियों का कहना है कि कंपनियां फिलहाल पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल रही हैं, लेकिन जल्द कीमतें बढ़ सकती हैं। ग्लिसरीन के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। पहले 62 से 65 रुपये प्रति किलो मिलने वाली ग्लिसरीन अब 78 से 82 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। सर्फ की कीमत में भी 5 से 8 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पटना के थोक बाजार में एक कारोबारी ने बताया कि पिछले एक महीने में सर्फ के दाम में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इससे गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। शैंपू की बोतलों पर भी नए दाम लिखे नजर आ रहे हैं। एक नामी कंपनी के शैंपू की 200 मिलीलीटर की बोतल अब 15 रुपये अधिक मिल रही है। ब्यूटी प्रोडक्ट भी महंगे हो गए हैं। स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दामों में तेजी देखी जा रही है। बाजार में कई फेस किट और फेसपैक पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं। पटेलनगर निवासी प्रियंका सिंह के अनुसार जो गोल्ड फेस किट पहले 350 रुपये में मिलती थी, उसकी कीमत अब 400 रुपये के पार पहुंच गई है। इसी प्रकार मॉइश्चराइजर और क्रीम के दामों में भी 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। प्लास्टिक ग्रैन्यूल, कार्टन और पेपर पैकेजिंग सामग्री के दामों में भी बड़ा उछाल आया है। बोतल, रैपर और पैकेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के महंगे होने से एफएमसीजी कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव बन गया है। उद्योग जगत का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के कारण कंपनियों के लिए पुराने दाम पर उत्पाद बेचना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई से निपटने के लिए कुछ कंपनियां उत्पादों की पैकिंग का साइज छोटा करने लगी हैं, जिससे ग्राहकों को कम मात्रा में उत्पाद मिल रहा है लेकिन कीमत वही या अधिक है। कारोबारियों का अनुमान है कि आने वाले समय में साबुन, सर्फ , शैंपू , बिस्कुट और खाद्य तेल ों की कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे आम आदमी की रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ने की संभावना है.

रोजमर्रा की जरूरतों पर महंगाई का असर और तेज होता जा रहा है। पाम ऑयल, ग्लिसरीन और पैकेजिंग सामग्री की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण खाद्य तेल, सर्फ, शैंपू और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि अगर कच्चे माल की कीमतों में जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले दिनों में आम लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ सकता है। खुदरा बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 750 ग्राम सोयातेल की कीमत अब 145 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि धारा ब्रांड का तेल 180 रुपये, सलोनी 180 रुपये, पतंजलि का तेल 200 रुपये और इंजन ब्रांड का तेल 205 रुपये तक बिक रहा है। खुदरा विक्रेता महासंघ के अनुसार पिछले तीन महीनों में पाम ऑयल की थोक कीमतों में 12 से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सर्फ, साबुन और शैंपू पर भी इसका असर पड़ा है। साबुन, सर्फ, शैंपू और हैंडवॉश बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन लागत तेजी से बढ़ी है। कारोबारियों का कहना है कि कंपनियां फिलहाल पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल रही हैं, लेकिन जल्द कीमतें बढ़ सकती हैं। ग्लिसरीन के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। पहले 62 से 65 रुपये प्रति किलो मिलने वाली ग्लिसरीन अब 78 से 82 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। सर्फ की कीमत में भी 5 से 8 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पटना के थोक बाजार में एक कारोबारी ने बताया कि पिछले एक महीने में सर्फ के दाम में 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। इससे गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। शैंपू की बोतलों पर भी नए दाम लिखे नजर आ रहे हैं। एक नामी कंपनी के शैंपू की 200 मिलीलीटर की बोतल अब 15 रुपये अधिक मिल रही है। ब्यूटी प्रोडक्ट भी महंगे हो गए हैं। स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दामों में तेजी देखी जा रही है। बाजार में कई फेस किट और फेसपैक पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं। पटेलनगर निवासी प्रियंका सिंह के अनुसार जो गोल्ड फेस किट पहले 350 रुपये में मिलती थी, उसकी कीमत अब 400 रुपये के पार पहुंच गई है। इसी प्रकार मॉइश्चराइजर और क्रीम के दामों में भी 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। प्लास्टिक ग्रैन्यूल, कार्टन और पेपर पैकेजिंग सामग्री के दामों में भी बड़ा उछाल आया है। बोतल, रैपर और पैकेट निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के महंगे होने से एफएमसीजी कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव बन गया है। उद्योग जगत का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के कारण कंपनियों के लिए पुराने दाम पर उत्पाद बेचना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई से निपटने के लिए कुछ कंपनियां उत्पादों की पैकिंग का साइज छोटा करने लगी हैं, जिससे ग्राहकों को कम मात्रा में उत्पाद मिल रहा है लेकिन कीमत वही या अधिक है। कारोबारियों का अनुमान है कि आने वाले समय में साबुन, सर्फ, शैंपू, बिस्कुट और खाद्य तेलों की कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे आम आदमी की रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर पड़ने की संभावना है

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