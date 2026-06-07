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खाने के तेल के लिए अनिवार्य हुए स्टैंडर्ड पैक साइज, तीन महीने में लागू होंगे नए नियम

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खाने के तेल के लिए अनिवार्य हुए स्टैंडर्ड पैक साइज, तीन महीने में लागू होंगे नए नियम
खाने का तेलस्टैंडर्ड पैक साइजउपभोक्ता मामले
📆07-06-2026 02:56:00
📰Dainik Bhaskar
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उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाने के तेल के लिए नौ मानक पैक आकार अनिवार्य कर दिए हैं, जिससे ग्राहकों को कीमतों की तुलना में आसानी होगी। कंपनियों को वॉल्यूम के साथ वजन लिखना भी जरूरी होगा। नियम तीन महीने में लागू होंगे।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खाने के तेल के लिए मानक पैक आकार अनिवार्य कर दिए हैं। यह कदम लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न ब्रांडों के बीच मूल्य तुलना में सहूलियत प्रदान करना है। अब तेल कंपनियों को निर्धारित नौ मानक आकारों में ही अपने उत्पाद बेचने होंगे। ये आकार 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर हैं। इसके अलावा, पैकेट पर वॉल्यूम के साथ-साथ वजन भी अंकित करना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक स्पष्ट रूप से जान सकें कि वे कितना तेल खरीद रहे हैं। विभाग ने इन नियमों को लागू करने के लिए कंपनियों को तीन महीने का समय दिया है, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को कई लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब वे आसानी से विभिन्न ब्रांडों के तेल की प्रति लीटर या प्रति किलोग्राम कीमत की तुलना कर सकेंगे। पहले अलग-अलग आकारों के पैकेट होने से तुलना करना मुश्किल होता था, जिससे कई बार उपभोक्ता भ्रमित हो जाते थे और कम कीमत के झांसे में आकर अधिक भुगतान कर बैठते थे। मानकीकरण से इस समस्या का समाधान होगा और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही, वजन अंकित करने से यह भी सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों को उनके पैसे का सही मूल्य मिल रहा है। यह कदम उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो भारत में खाद्य तेल बाजार में पारदर्शिता लाएगा। इसके अलावा, यह नियम तेल कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे उनके उत्पादन और वितरण में एकरूपता आएगी। छोटे पैकेटों की विविधता को कम करने से लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और लागत में कमी आ सकती है। हालांकि, कुछ कंपनियों को अपने मौजूदा पैकेट डिजाइन और मशीनरी में बदलाव करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, यह पहल उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के लिए सकारात्मक है। इसके साथ ही, सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के मानकीकरण की योजना बनाई है, जिससे समग्र उपभोक्ता अनुभव में सुधार होगा.

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खाने के तेल के लिए मानक पैक आकार अनिवार्य कर दिए हैं। यह कदम लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न ब्रांडों के बीच मूल्य तुलना में सहूलियत प्रदान करना है। अब तेल कंपनियों को निर्धारित नौ मानक आकारों में ही अपने उत्पाद बेचने होंगे। ये आकार 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर हैं। इसके अलावा, पैकेट पर वॉल्यूम के साथ-साथ वजन भी अंकित करना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक स्पष्ट रूप से जान सकें कि वे कितना तेल खरीद रहे हैं। विभाग ने इन नियमों को लागू करने के लिए कंपनियों को तीन महीने का समय दिया है, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को कई लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब वे आसानी से विभिन्न ब्रांडों के तेल की प्रति लीटर या प्रति किलोग्राम कीमत की तुलना कर सकेंगे। पहले अलग-अलग आकारों के पैकेट होने से तुलना करना मुश्किल होता था, जिससे कई बार उपभोक्ता भ्रमित हो जाते थे और कम कीमत के झांसे में आकर अधिक भुगतान कर बैठते थे। मानकीकरण से इस समस्या का समाधान होगा और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही, वजन अंकित करने से यह भी सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों को उनके पैसे का सही मूल्य मिल रहा है। यह कदम उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो भारत में खाद्य तेल बाजार में पारदर्शिता लाएगा। इसके अलावा, यह नियम तेल कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे उनके उत्पादन और वितरण में एकरूपता आएगी। छोटे पैकेटों की विविधता को कम करने से लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और लागत में कमी आ सकती है। हालांकि, कुछ कंपनियों को अपने मौजूदा पैकेट डिजाइन और मशीनरी में बदलाव करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, यह पहल उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के लिए सकारात्मक है। इसके साथ ही, सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के मानकीकरण की योजना बनाई है, जिससे समग्र उपभोक्ता अनुभव में सुधार होगा

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खाने का तेल स्टैंडर्ड पैक साइज उपभोक्ता मामले लीगल मेट्रोलॉजी कीमत तुलना

 

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