खान ग्लोबल एकेडमी बाहर फायरिंग मामले में खान सर और दो गार्डों के खिलाफ FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर फायरिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। खान सर उर्फ फैजल खान और उनके दो निजी गार्ड गिरफ्तार। गार्डों ने पूछताछ में कहा कि खान सर के आदेश पर उन्होंने चार राउंड फायरिंग की। मामला आर्म्स एक्ट और आइपीसी की धाराओं के तहत दर्ज।

खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने खान सर उर्फ फैजल खान , उनके दो निजी गार्डों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। गिरफ्तार दोनों गार्डों ने पूछताछ में दावा किया है कि उन्होंने फैजल खान के आदेश पर भीड़ की ओर चार राउंड फायरिंग की थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों के कारण सामने आई। वीडियो में दो युवक राइफल से फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने मौके पर जाकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू की और दोनों गार्डों की पहचान की। उन्हें प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की पहचान हुई, दोनों के पास लाइसेंसी राइफलें थीं। पूछताछ में दोनों ने कहा कि खान सर ने उनसे कहा था कि भीड़ पर अविलंब फायर करें। इसके बाद उन्होंने दो-दो राउंड गोली चलाई। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अब मामले को आगे बढ़ा रही है और सभी साक्ष्यों का विश्लेष कर रही है.

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