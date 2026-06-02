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खान सर की कोचिंग के पास फायरिंग से हड़कंप, गार्ड पर हवाई फायरिंग करने का आरोप

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खान सर की कोचिंग के पास फायरिंग से हड़कंप, गार्ड पर हवाई फायरिंग करने का आरोप
खान सर कोचिंग फायरिंगपटना हवाई फायरिंगगार्ड गोलीबारी
📆02-06-2026 18:45:00
📰Amar Ujala
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पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान सर की कोचिंग के पास फायरिंग की घटना हुई। गार्ड ने लड़कों को डराने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में मशहूर शिक्षक खान सर की कोचिंग सेंटर के पास रात के देर से फायरिंग की घटना हुई। घटना मंगलवार की रात करीब दोपहर 10:15 से 10:30 बजे के बीच हुई। मुख्य रूप से नाश्ते की दुकान पर खड़े कुछ लड़कों और खान सर की कोचिंग के गार्ड के बीच आपसी विवाद शुरू हुआ। विवाद ब affinity से जो जगह पर लड़ाई- Jhपड़ी में बदल गई। गुस्से में आकर गार্ড ने अपनी राइफल से हवाई फायरिंग कर दी। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि गार्ड ने लड़कों को डराने और वहां से भगाने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। साथ ही इनकी भीड़भाड़ और सुरक्षा से जुड़ी पिछली कहासुनाई को बSeeing करने से चीखें खुली हैं। मामला दरअसल पहले से ही चल Coming रहे विवाद का फल था। कोचिंग कैंपस के अंदर एक ब्लड सेंटर है और बाहर नाश्ते की दुकान स्थित है। दुकान पर अक्सर लड़कों की भारी भीड़ जुटी रहती है। गुजरा हर इलाके में सन्नाटा छा गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस टीम जल्दी मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयानों का जिक्र किया। जांच मे जुट जाने की बात आई है। मुकामल यह रही कि इस तस्वीर में कोई मृत्यु या grievous हुताहत नहीं हुई। पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि कानूनी कार्रवाई के लिए सभी सबूत एकत्र किए जाएं। यह घटना राजधानी पटना में हुई है जो आमतौर पर शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ऐसी हिंसा की घटनाओं से नागरिकों में डर और चिंता बढ़ रही है। स्थानीय निवास人称 ने कहा कि ऐसी हद तक पहुंचने से पहले सुरक्षा कार्रवाई महत्वपूर्ण थी। अब पुलिस को इन विवादों को समाधान करने के लिए ठोस दस्तावेज़ की जरूरत है। यह घटना राज्य में शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देती है। खान सर की कोचिंग सेंटर बिहार में प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में से एक है और इस घटना ने इसकी प्रतिष्ठा को जो कमी आई है। पुलिस ने कहा कि वे जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे और आरोपी को पकड़ने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीक लोगों में कायदे की नीतिया पर हस्तक्षेप के लिए कहा जा रहा है। बिहार सरकार को इन बुनियादी सुरक्षा मुद्दों पर नजर अंजात करनी चाहिए.

पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में मशहूर शिक्षक खान सर की कोचिंग सेंटर के पास रात के देर से फायरिंग की घटना हुई। घटना मंगलवार की रात करीब दोपहर 10:15 से 10:30 बजे के बीच हुई। मुख्य रूप से नाश्ते की दुकान पर खड़े कुछ लड़कों और खान सर की कोचिंग के गार्ड के बीच आपसी विवाद शुरू हुआ। विवाद ब affinity से जो जगह पर लड़ाई- Jhपड़ी में बदल गई। गुस्से में आकर गार্ড ने अपनी राइफल से हवाई फायरिंग कर दी। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि गार्ड ने लड़कों को डराने और वहां से भगाने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। साथ ही इनकी भीड़भाड़ और सुरक्षा से जुड़ी पिछली कहासुनाई को बSeeing करने से चीखें खुली हैं। मामला दरअसल पहले से ही चल Coming रहे विवाद का फल था। कोचिंग कैंपस के अंदर एक ब्लड सेंटर है और बाहर नाश्ते की दुकान स्थित है। दुकान पर अक्सर लड़कों की भारी भीड़ जुटी रहती है। गुजरा हर इलाके में सन्नाटा छा गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस टीम जल्दी मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने मामले की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयानों का जिक्र किया। जांच मे जुट जाने की बात आई है। मुकामल यह रही कि इस तस्वीर में कोई मृत्यु या grievous हुताहत नहीं हुई। पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि कानूनी कार्रवाई के लिए सभी सबूत एकत्र किए जाएं। यह घटना राजधानी पटना में हुई है जो आमतौर पर शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ऐसी हिंसा की घटनाओं से नागरिकों में डर और चिंता बढ़ रही है। स्थानीय निवास人称 ने कहा कि ऐसी हद तक पहुंचने से पहले सुरक्षा कार्रवाई महत्वपूर्ण थी। अब पुलिस को इन विवादों को समाधान करने के लिए ठोस दस्तावेज़ की जरूरत है। यह घटना राज्य में शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देती है। खान सर की कोचिंग सेंटर बिहार में प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में से एक है और इस घटना ने इसकी प्रतिष्ठा को जो कमी आई है। पुलिस ने कहा कि वे जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे और आरोपी को पकड़ने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीक लोगों में कायदे की नीतिया पर हस्तक्षेप के लिए कहा जा रहा है। बिहार सरकार को इन बुनियादी सुरक्षा मुद्दों पर नजर अंजात करनी चाहिए

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