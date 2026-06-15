Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

खान इंस्टीट्यूट हमला मामले में रोशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर

शहर और राज्य News

खान इंस्टीट्यूट हमला मामले में रोशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर
खान इंस्टीट्यूट हमलारोशन आनंदज्ञान बिंदु कोचिंग
📆15-06-2026 04:23:00
📰Amar Ujala
67 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

पटना सिविल कोर्ट से ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद के लिए राहत की बड़ी खबर है। खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए रोशन आनंद को अदालत ने जमानत दे दी है।

बिहार : खान इंस्टीट्यूट हमला मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर। पटना सिविल कोर्ट से ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद के लिए राहत की बड़ी खबर है। खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए रोशन आनंद को अदालत ने जमानत दे दी है। इस मामले को लेकर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रोशन आनंद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग मामले में रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया था। वह इसी मामले में जेल में बंद थे। इस मामले में रोशन आनंद को जमानत मिलने से उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोशन आनंद के समर्थकों ने जेल से बाहर आने के लिए नारे लगाए और उनके लिए प्रार्थना की। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने रोशन आनंद को जमानत मिलने पर बधाई दी है और उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने रोशन आनंद को जमानत मिलने पर बधाई दी है और उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बिहार : खान इंस्टीट्यूट हमला मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर। पटना सिविल कोर्ट से ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद के लिए राहत की बड़ी खबर है। खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए रोशन आनंद को अदालत ने जमानत दे दी है। इस मामले को लेकर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रोशन आनंद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग मामले में रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया था। वह इसी मामले में जेल में बंद थे। इस मामले में रोशन आनंद को जमानत मिलने से उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोशन आनंद के समर्थकों ने जेल से बाहर आने के लिए नारे लगाए और उनके लिए प्रार्थना की। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने रोशन आनंद को जमानत मिलने पर बधाई दी है और उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने रोशन आनंद को जमानत मिलने पर बधाई दी है और उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

खान इंस्टीट्यूट हमला रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग पटना सिविल कोर्ट जमानत

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-15 07:23:16