खान इंस्टीट्यूट हमला मामले में रोशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर

पटना सिविल कोर्ट से ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद के लिए राहत की बड़ी खबर है। खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए रोशन आनंद को अदालत ने जमानत दे दी है।

बिहार : खान इंस्टीट्यूट हमला मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर। पटना सिविल कोर्ट से ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद के लिए राहत की बड़ी खबर है। खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए रोशन आनंद को अदालत ने जमानत दे दी है। इस मामले को लेकर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रोशन आनंद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग मामले में रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया था। वह इसी मामले में जेल में बंद थे। इस मामले में रोशन आनंद को जमानत मिलने से उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोशन आनंद के समर्थकों ने जेल से बाहर आने के लिए नारे लगाए और उनके लिए प्रार्थना की। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने रोशन आनंद को जमानत मिलने पर बधाई दी है और उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने रोशन आनंद को जमानत मिलने पर बधाई दी है और उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

बिहार : खान इंस्टीट्यूट हमला मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को मिली राहत, जमानत मंजूर। पटना सिविल कोर्ट से ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद के लिए राहत की बड़ी खबर है। खान इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार होकर जेल गए रोशन आनंद को अदालत ने जमानत दे दी है। इस मामले को लेकर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रोशन आनंद की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल दे दी। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग मामले में रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया था। वह इसी मामले में जेल में बंद थे। इस मामले में रोशन आनंद को जमानत मिलने से उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोशन आनंद के समर्थकों ने जेल से बाहर आने के लिए नारे लगाए और उनके लिए प्रार्थना की। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने रोशन आनंद को जमानत मिलने पर बधाई दी है और उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने रोशन आनंद को जमानत मिलने पर बधाई दी है और उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले को लेकर रोशन आनंद के समर्थन में कई संगठनों और व्यक्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है





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