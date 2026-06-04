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खान सर के कोचिंग सेंटर के दो गार्ड को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया

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खान सर के कोचिंग सेंटर के दो गार्ड को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया
खान सरकोचिंग सेंटरपटना पुलिस
📆04-06-2026 09:21:00
📰NBT Hindi News
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पटना पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर के दो गार्ड को पूछताछ के लिए उठाया है। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया था। बताया गया कि फायरिंग करने वाला खान सर का बॉडीगार्ड है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पटना पुलिस ने खान सर की कोचिंग के दो गार्ड को उठा लिया। पटना पुलिस दोनों गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पटना पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर के दो गार्ड को पूछताछ के लिए उठाया है। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग का एक वीडियो सामने आया था। बताया गया कि फायरिंग करने वाला खान सर का बॉडी गार्ड है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पटना पुलिस ने खान सर की कोचिंग के दो गार्ड को उठा लिया। पटना पुलिस दोनों गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल मंगलवार की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था। इस हमले में एक गार्ड घायल हो गया था। खान सर ने कोचिंग सेंटर के बाहर कई राउंड फायरिंग की बात कही थी। हालांकि पटना पुलिस ने इसे मारपीट का मामला बताया था। इसके बाद बुधवार की सुबह खान सर भी फायरिंग की बात से पलट गए। अबFIR में खान सर की ओर से नहीं किया गया था फायरिंग का जिक्र जब मामले की प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई तो उसमें फायरिंग का जिक्र नहीं था। खान कोचिंग प्रबंधन से जुड़े कन्हैया सिंह की शिकायत के आधार पर चार नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद समेत दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रौशन आनंद , उनके सहयोगी अभिषेक और गौरव को बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद रौशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाने की बात कही थी। इधरमुझे और मेरी संस्था को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मुझे घटना की जानकारी नहीं थी। मैं बीमार हूं।'ज्ञान बिंदु' ने जारी किया फायरिंग का वीडियो , की खान सर की गिरफ्तारी की मांग इधर आज गुरुवार को 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग टीम के आदर्श कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग का वीडियो जारी किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खान सर ने अपने गार्ड से खुद हवाई फायरिंग करवाई थी। ये खान सर का प्री प्लांड साजिश थी, जिसमें रौशन आनंद को फंसाया। जबकि जो वीडियो हैं, उसमें रौशन आनंद कहीं दिख नहीं रहे हैं। फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। हमारी मांग है कि खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए.

पटना पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर के दो गार्ड को पूछताछ के लिए उठाया है। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग का एक वीडियो सामने आया था। बताया गया कि फायरिंग करने वाला खान सर का बॉडीगार्ड है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पटना पुलिस ने खान सर की कोचिंग के दो गार्ड को उठा लिया। पटना पुलिस दोनों गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल मंगलवार की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ था। इस हमले में एक गार्ड घायल हो गया था। खान सर ने कोचिंग सेंटर के बाहर कई राउंड फायरिंग की बात कही थी। हालांकि पटना पुलिस ने इसे मारपीट का मामला बताया था। इसके बाद बुधवार की सुबह खान सर भी फायरिंग की बात से पलट गए। अबFIR में खान सर की ओर से नहीं किया गया था फायरिंग का जिक्र जब मामले की प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई तो उसमें फायरिंग का जिक्र नहीं था। खान कोचिंग प्रबंधन से जुड़े कन्हैया सिंह की शिकायत के आधार पर चार नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद समेत दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रौशन आनंद, उनके सहयोगी अभिषेक और गौरव को बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद रौशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाने की बात कही थी। इधरमुझे और मेरी संस्था को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मुझे घटना की जानकारी नहीं थी। मैं बीमार हूं।'ज्ञान बिंदु' ने जारी किया फायरिंग का वीडियो, की खान सर की गिरफ्तारी की मांग इधर आज गुरुवार को 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग टीम के आदर्श कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग का वीडियो जारी किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि खान सर ने अपने गार्ड से खुद हवाई फायरिंग करवाई थी। ये खान सर का प्री प्लांड साजिश थी, जिसमें रौशन आनंद को फंसाया। जबकि जो वीडियो हैं, उसमें रौशन आनंद कहीं दिख नहीं रहे हैं। फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। हमारी मांग है कि खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए

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