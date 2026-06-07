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खान सर विवाद: पप्पू यादव ने तीसरे पक्ष की साजिश का लगाया आरोप, छात्रों से शांति की अपील

राजनीति News

खान सर विवाद: पप्पू यादव ने तीसरे पक्ष की साजिश का लगाया आरोप, छात्रों से शांति की अपील
खान सरपप्पू यादवज्ञान बिंदु कोचिंग
📆07-06-2026 15:46:00
📰NBT Hindi News
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पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच विवाद में किसी तीसरे पक्ष की साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और छात्रों को संयम बनाए रखना चाहिए।

बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के बीच विवाद ने अब राजनीति क रंग ले लिया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों कोचिंग संस्थानों को आपस में लड़ाने और विवाद फैलाने का काम कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो बिहार की बढ़ती शैक्षणिक प्रतिष्ठा से जलते हैं। पप्पू यादव ने छात्रों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है, ताकि इस मामले का सही समाधान निकल सके। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार आज देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक बनता जा रहा है। राज्य की लगभग 40 प्रतिशत कोचिंग संस्थाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोटा और बेंगलुरु जैसे शिक्षा केंद्रों की तुलना में बिहार का सम्मान लगातार बढ़ रहा है। यहां के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन इसी सफलता के कारण कुछ लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों की कोचिंग संस्थाएं सफल नहीं हो पा रही थीं, वे खान सर और रौशन आनंद जैसे शिक्षकों की लोकप्रियता से असहज थे और इसी कारण उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सांसद ने कहा कि खान सर और रौशन सर की प्रतिभा से जलने वाले लोगों ने उनके सम्मान को खत्म करने की गहरी साजिश रची है। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर और ब्लॉगर भी इस साजिश का हिस्सा बने हैं और विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं। पप्पू यादव ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश के बड़े समाचार चैनल इस मामले को अलग नजरिए से प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोचिंग संस्थानों की एक तरह की मोनोपॉली कायम है और शिक्षा क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली समूह बिहार के शिक्षकों की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं कर रहे हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा वापस लेने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसे अनावश्यक रूप से राजनीति क रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए.

बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के बीच विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों कोचिंग संस्थानों को आपस में लड़ाने और विवाद फैलाने का काम कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो बिहार की बढ़ती शैक्षणिक प्रतिष्ठा से जलते हैं। पप्पू यादव ने छात्रों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है, ताकि इस मामले का सही समाधान निकल सके। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार आज देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक बनता जा रहा है। राज्य की लगभग 40 प्रतिशत कोचिंग संस्थाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोटा और बेंगलुरु जैसे शिक्षा केंद्रों की तुलना में बिहार का सम्मान लगातार बढ़ रहा है। यहां के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन इसी सफलता के कारण कुछ लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों की कोचिंग संस्थाएं सफल नहीं हो पा रही थीं, वे खान सर और रौशन आनंद जैसे शिक्षकों की लोकप्रियता से असहज थे और इसी कारण उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सांसद ने कहा कि खान सर और रौशन सर की प्रतिभा से जलने वाले लोगों ने उनके सम्मान को खत्म करने की गहरी साजिश रची है। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर और ब्लॉगर भी इस साजिश का हिस्सा बने हैं और विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं। पप्पू यादव ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश के बड़े समाचार चैनल इस मामले को अलग नजरिए से प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोचिंग संस्थानों की एक तरह की मोनोपॉली कायम है और शिक्षा क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली समूह बिहार के शिक्षकों की बढ़ती लोकप्रियता को पसंद नहीं कर रहे हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा वापस लेने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए

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खान सर पप्पू यादव ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद बिहार शिक्षा

 

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