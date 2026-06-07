खान सर ने सरेंडर नहीं किया, अग्रिम जमानत याचिका पर जाएंगी वकील

पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर के खिलाफ मुसल्लहपुर हाट कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोप हैं। शनिवार को उनके सरेंडर करने की अफवाह ने पुलिस और मीडिया में हड़कंप मचा दिया, लेकिन वकीलों ने ऐसा करने का इरादा नहीं होने का स्पष्ट किया। अब वे अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे।
खान सर एक मशहूर शिक्षक और कोचिंग संस्थान के निदेशक हैं जिनके खिलाफ मुसल्लहपुर हाट कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोप हैं। हालांकि, शनिवार को खान सर को पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की अफवाह फैल गई, जिससे पुलिस और मीडिया कई घंटों तक तैयार रही। अंत में उनके वकीलों ने स्पष्ट किया कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और वे कानूनी राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। वकीलों का कहना है कि वे याचिका सोमवार या मंगलवार को दायर करेंगे। अग्रिम जमानत की अर्जी के बाद पुलिस कार्रवाई में संकोच करती है। खान सर की गिरफ्तारी की आśा कम है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित रखने में जुटी है.
खान सर एक मशहूर शिक्षक और कोचिंग संस्थान के निदेशक हैं जिनके खिलाफ मुसल्लहपुर हाट कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोप हैं। हालांकि, शनिवार को खान सर को पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की अफवाह फैल गई, जिससे पुलिस और मीडिया कई घंटों तक तैयार रही। अंत में उनके वकीलों ने स्पष्ट किया कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और वे कानूनी राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। वकीलों का कहना है कि वे याचिका सोमवार या मंगलवार को दायर करेंगे। अग्रिम जमानत की अर्जी के बाद पुलिस कार्रवाई में संकोच करती है। खान सर की गिरफ्तारी की आśा कम है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित रखने में जुटी है
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