खिर्सू का ऐतिहासिक कठबद्दी मेला: आस्था, परंपरा और धार्मिक उल्लास का संगम

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खिर्सू क्षेत्र में भगवान घंडियाल देवता को समर्पित कठबद्दी मेले का आयोजन। यह मेला अपनी अनूठी परंपरा, काठ के पुतले को रस्सी के सहारे सरकाने और गहरी धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है।

पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू क्षेत्र में आयोजित होने वाला कठबद्दी मेला एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो सदियों से चला आ रहा है। यह मेला भगवान घंडियाल देवता को समर्पित है और बारी-बारी से कोठगी व ग्वाड़ गांव में मनाया जाता है। मेले का मुख्य आकर्षण एक काठ का पुतला (कठबद्दी) होता है, जिसे बाबला घास से बनी रस्सी के सहारे लगभग 450 से 500 मीटर तक सरकाया जाता है। यह दृश्य न केवल रोमांचक होता है, बल्कि गहरी आस्था और परंपरा का प्रतीक भी है। स्थानीय लोग, जिनमें ग्रामीण और प्रवासी दोनों शामिल हैं, इस मेले में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। इस वर्ष, मेला कोठगी गांव में आयोजित किया जाएगा और ग्राम पंचायत व मेला समिति ने इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि, लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन आयोजक इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कठबद्दी मेले की उत्पत्ति एक प्राचीन कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने द्वापर युग में वीर अभिमन्यु को घंडियाल देवस्वरूप प्रदान किया था, जब वे महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। पांडवों ने तब दिल्ली इंद्रप्रस्थ में घंडियाल देवता की स्थापना की। समय के साथ, जब मंदिरों को तोड़ा जाने लगा और पूजा पद्धति खंडित होने लगी, तो घंडियाल देव के भक्त उन्हें पहाड़ों की ओर ले गए, जहां खिर्सू में इस परंपरा की नींव पड़ी। इस मेले में, परंपरा गत वाद्य यंत्रों जैसे ढोल-दमाऊ की थाप पर भगवान घंडियाल देवता की आराधना की जाती है। मेले की तैयारी एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है, जिसमें आसपास के गांवों के लोग मिलकर बाबला घास की रस्सी बनाते हैं। रस्सी प्राप्त करना एक सौभाग्य की बात मानी जाती है और इसे लोग सालभर अपने घर के पूजा स्थल पर रखते हैं। मेले की परंपरा को जीवित रखने में अमर सिंह और वीरेंद्र लाल जैसे स्थानीय कारीगरों का महत्वपूर्ण योगदान है। अमर सिंह पिछले एक दशक से कठबद्दी ( काठ का पुतला ) तैयार कर रहे हैं, जबकि वीरेंद्र लाल का परिवार दशकों से ग्वाड़ गांव में कठबद्दी बनाने का कार्य कर रहा है। यह मेला जन सहयोग से आयोजित होता है, और आयोजकों को उम्मीद है कि सरकार भी इसके भव्य आयोजन में सहयोग करेगी। इस वर्ष, स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री डा.

धन सिंह रावत भी कठबद्दी मेले में शामिल होंगे और इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में अपना योगदान देंगे। कठबद्दी मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है। यह मेला एकता, आस्था और परंपरा का एक अद्भुत संगम है, जो हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है





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